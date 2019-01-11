Продукты, вызывающие вздутие живота

Даже при правильном питании никто не застрахован от вздутия живота. Ты можешь чувствовать себя раздутым по причине переедания или из-за того, что определенные продукты тебе не подходят. Чаще всего вздутие живота бывает вызвано определенными продуктами, ограничения в их употреблении помогают нормализовать самочувствие.

Жирные жареные продукты

Чрезмерное употребление жирных и жареных продуктов создает сложности для пищеварения. Жареные и приготовленные во фритюре блюда очень тяжелый, организму требуется потратить много времени, чтобы их переварить. Все это время ты будешь ощущать себя раздутым, особенно если употребление жирного и жареного сочетается с перееданием.

Продукты, вызывающие газообразование

Некоторые продукты являются здоровыми и полезными, но они вызывают чрезмерное газообразование в кишечнике после употребления. Такими свойствами обладают все виды капусты, бобовые, лук, перец и пророщенные семена. В кишечнике образуется много пузырьков газа, из-за чего ты чувствуешь себя надутым.

Молочные продукты

Скорость и интенсивность пищеварения зависит от индивидуальных особенностей организма. Организмы некоторых людей не способны переварить лактозу, это сахар, который присутствует в молочных продуктах. Также бывает, что организм хорошо переносит лактозу при употреблении в небольших количествах, превышение нормы приводит к непереносимости.

Если организм не в состоянии переварить лактозу, то после употребления молочного возникает сильное вздутие живота.

Крахмалистые продукты

Такие продукты, как картофель, кукуруза, белая мука и пшеница содержат много крахмала, из-за чего возникает вздутие живота. Особенно сильное вздутие вызывают изделия из белой муки — хлеб, печенье и прочая выпечка. Для того, чтобы переварить и усвоить белую муку желудочно-кишечному тракту требуется много времени. Выпечка из белой муки — это первое, от чего отказываются при вздутии.

Продукты с высоким содержанием натрия

Еще одна распространенная причина вздутия заключается в чрезмерном потреблении соли, точнее натрия. Когда в еде присутствует много натрия, его содержание в организме повышается, натрий сильно задерживает воду. Много натрия содержится в консервированных продуктах, усилителях вкуса, магазинных соусах и закусках. Избыточное употребление такой продукции вызывает отеки и ощущение раздутости.