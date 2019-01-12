Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие продукты надо есть вместе 

WomanHit.ru 21 минуту назад
Фото: WomanHit.ru
5 полезных сочетаний, которые помогут вам сбросить вес после новогодних застолий

Сочетание №1

Добавьте в мясо черный перец и смело можете съесть даже гамбургер — на вашей фигуре это никак не отразится. При этом оба продукта очень полезны — мясо источник белка, а перец улучшает метаболизм, регулирует углеводный и жировой обмен.

Сочетание №2

Молоко в сочетании с куркумой может заменить готовый протеиновый коктейль или питьевой йогурт. Этот напиток еще называют golden milk, «золотое молоко».
Смешайте 40 г куркумы и 100 мл воды, поставьте на огонь и варите до кипения, уменьшите нагрев и варите, помешивая, до состояния густой смеси. Добавьте чайную ложку полученного продукта в стакан кипяченого молока. Готовую пасту необходимо хранить в холодильнике.
Дело в том, что в 1 ст. л. куркумы содержится: 26% от суточной нормы марганца, 16% от суточной нормы железа, незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамины В6 и С. Она снижает воспалительные процессы в организме, окислительный стресс и артериальное давление, улучшает чувствительность к инсулину. А молочные продукты помогают терять лишние килограммы.

Сочетание №3

Как выяснили ученые, яичница на завтрак, дает сытость и помогает съедать на 18% меньше калорий за день. А если в нее добавить сладкий перец, то вы сразу начнете худеть, кроме того, в этом овоще содержится 213% от суточной нормы витамина С.

Сочетание № 4

Половинка грейпфрута перед едой помогает снизить вес. В группе людей, употреблявших стакан грейпфрутового сока или половинку свежего грейпфрута, потеря веса составляла около 1,5–1,6 кг за 12 недель. Хорошее сочетание к этому цитрусовому — рыба. Она даст не только необходимые организму витамины группы В, но и белок.

Сочетание №5

Соблюдая диету, очень тяжело отказывать себе в десертах — и не надо — ешьте горький шоколад. В его 100 граммах содержится от суточной нормы потребления: белок — 16%; железо — 66%; марганец — 97%; медь — 88%; цинк — 22%; магний — 57%; омега-3 и омега-6; витамин В6 — 2%; В12 — 5%; витамин К — 9%; рибофлавин — 5%.
А если к шоколадке добавить красного перца, который содержит капсаицин, то обмен веществ ускорится, сожжётся больше калорий, а ощущение сытости останется надолго.
WomanHit.ru: последние новости
5 продуктов, вызывающих воспаление в организме Дела сердечные: 5 продуктов для здоровья главного органа Детокс-блюда, которые очищают организм
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лена Зосимова: что стало со звездой 90-х
5 фактов о глутамате натрия, которые стоит знать71
«Муж решил бросить выгодную работу»
Слова и фразы, которые выдают в вас провинциалку86
Практические советы, как удержать мужчину9
Видео
01:00
Видео Волочковой разгневало фанатов
Звёзды
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
00:25
Глюк’oza показала, в какой позе надо встречать мужа
Звёзды
05:24
Российские звезды, пережившие инсульт
Звёзды Здоровье
00:37
Высоцкая удивила снимком без макияжа
Звёзды
01:58
135-килограмовая инструктор по йоге сняла видео
Здоровье Красота
00:49
Униженная Барановская получила новый удар
Звёзды
01:00
Анита Цой показала фигуру в купальнике
Звёзды Шоу-бизнес
01:03
Зеленый цвет волос помог реализовать мечту
Красота
03:47
Как похудеть после оливье и шампанского
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение