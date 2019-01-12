Какие продукты надо есть вместе

5 полезных сочетаний, которые помогут вам сбросить вес после новогодних застолий

Сочетание №1

Добавьте в мясо черный перец и смело можете съесть даже гамбургер — на вашей фигуре это никак не отразится. При этом оба продукта очень полезны — мясо источник белка, а перец улучшает метаболизм, регулирует углеводный и жировой обмен.

Сочетание №2

Молоко в сочетании с куркумой может заменить готовый протеиновый коктейль или питьевой йогурт. Этот напиток еще называют golden milk, «золотое молоко».

Смешайте 40 г куркумы и 100 мл воды, поставьте на огонь и варите до кипения, уменьшите нагрев и варите, помешивая, до состояния густой смеси. Добавьте чайную ложку полученного продукта в стакан кипяченого молока. Готовую пасту необходимо хранить в холодильнике.

Дело в том, что в 1 ст. л. куркумы содержится: 26% от суточной нормы марганца, 16% от суточной нормы железа, незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамины В6 и С. Она снижает воспалительные процессы в организме, окислительный стресс и артериальное давление, улучшает чувствительность к инсулину. А молочные продукты помогают терять лишние килограммы.

Сочетание №3

Как выяснили ученые, яичница на завтрак, дает сытость и помогает съедать на 18% меньше калорий за день. А если в нее добавить сладкий перец, то вы сразу начнете худеть, кроме того, в этом овоще содержится 213% от суточной нормы витамина С.

Сочетание № 4

Половинка грейпфрута перед едой помогает снизить вес. В группе людей, употреблявших стакан грейпфрутового сока или половинку свежего грейпфрута, потеря веса составляла около 1,5–1,6 кг за 12 недель. Хорошее сочетание к этому цитрусовому — рыба. Она даст не только необходимые организму витамины группы В, но и белок.

Сочетание №5

Соблюдая диету, очень тяжело отказывать себе в десертах — и не надо — ешьте горький шоколад. В его 100 граммах содержится от суточной нормы потребления: белок — 16%; железо — 66%; марганец — 97%; медь — 88%; цинк — 22%; магний — 57%; омега-3 и омега-6; витамин В6 — 2%; В12 — 5%; витамин К — 9%; рибофлавин — 5%.

А если к шоколадке добавить красного перца, который содержит капсаицин, то обмен веществ ускорится, сожжётся больше калорий, а ощущение сытости останется надолго.