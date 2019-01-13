Свекольный салат с чесноком 

Рецепт этого вкусного салата из свеклы совсем недавно я узнала от Натальи Молчановой, она рассказала, что это рецепт известной актрисы Л. Удовиченко. Мне стало любопытно, и я приготовила этот вкусный салат из свеклы. Салат получился очень хорошим, довольно сытным, жареный лук и орехи придают салату особый вкусовой оттенок.
Для приготовления вкусного свекольного салата понадобится:
2 свеклы*;
1 крупная луковица;
1 ст.л. лимонного сока;
1 зубчик чеснока;
горсть очищенных грецких орехов;
растительное масло;
соль, черный молотый перец.
Свеклу натереть на треке, лук нарезать (я нарезала овощи с помощью кухонного комбайна). Орехи отчистить и измельчить.
На растительном масле обжарить свеклу, полить лимонным соком, посолить и поперчить.
Лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета, так же посолить и поперчить.
Сложить в салатник свеклу и лук, выдавить зубчик чеснока, добавить измельченные орехи.
Вкусный салат из свеклы готов.
Приятного аппетита, радуйте своих близких!
*сырую свеклу нужно натереть на терке, затем обжарить.
Автор идеи — Наташа Имшенецкая