Свекольный салат с чесноком

Рецепт этого вкусного салата из свеклы совсем недавно я узнала от Натальи Молчановой , она рассказала, что это рецепт известной актрисы Л. Удовиченко. Мне стало любопытно, и я приготовила этот вкусный салат из свеклы. Салат получился очень хорошим, довольно сытным, жареный лук и орехи придают салату особый вкусовой оттенок.

Для приготовления вкусного свекольного салата понадобится:

2 свеклы*;

1 крупная луковица;

1 ст.л. лимонного сока;

1 зубчик чеснока;

горсть очищенных грецких орехов;

растительное масло;

соль, черный молотый перец.

Свеклу натереть на треке, лук нарезать (я нарезала овощи с помощью кухонного комбайна). Орехи отчистить и измельчить.

На растительном масле обжарить свеклу, полить лимонным соком, посолить и поперчить.

Лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета, так же посолить и поперчить.

Сложить в салатник свеклу и лук, выдавить зубчик чеснока, добавить измельченные орехи.

Вкусный салат из свеклы готов.

Приятного аппетита, радуйте своих близких!

*сырую свеклу нужно натереть на терке, затем обжарить.

Автор идеи — Наташа Имшенецкая