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Сколько пива наливают в разные бокалы в ресторанах 

Рамблер 2 часа назад
Житель Калифорнии отправился с приятельницей в бар, чтобы выпить пива. Мужчина заказал большой бокал, женщина выбрала стандартную порцию. В какой-то момент они вспомнили виденную в Сети информацию, что в ресторанах маленькая и большая порции напитка примерно равны по объёму, и решили это проверить. Выпив пиво из стандартного бокала, женщина перелила в него пиво из большого. Выяснилось, что почти вся большая порция помещается в стандартном бокале, на дне осталась лишь пара глотков. Как заметил автор ролика, цена на порции различается существенно, а вот объём пива практически одинаков.
Еда , Видео
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