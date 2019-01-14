Сколько пива наливают в разные бокалы в ресторанах

Житель Калифорнии отправился с приятельницей в бар, чтобы выпить пива. Мужчина заказал большой бокал, женщина выбрала стандартную порцию. В какой-то момент они вспомнили виденную в Сети информацию, что в ресторанах маленькая и большая порции напитка примерно равны по объёму, и решили это проверить. Выпив пиво из стандартного бокала, женщина перелила в него пиво из большого. Выяснилось, что почти вся большая порция помещается в стандартном бокале, на дне осталась лишь пара глотков. Как заметил автор ролика, цена на порции различается существенно, а вот объём пива практически одинаков.