Пять продуктов, которые запрещено есть холодными

Охлажденная пища замедляет обмен веществ и провоцирует ожирение…

Каждый хоть раз да ленился разогреть еду. А зачем? Ведь перекусить можно и холодным ланчем. А за работой есть шанс и не заметить «так себе» вкус.

Но именно две минуты, потраченные на разогрев, смогут сэкономить вам как минимум полчаса на беговой дорожке. Медики составили перечень продуктов, которые ни при каких условиях нельзя есть холодными.

1. Красное мясо

Жаркое из говядины, припасенное в контейнере на рабочий перекус, частенько попадает к нам в рот холодным. А сколько раз мы доедали на второй день оставшееся мясо с вечерних посиделок у мангала?

Нет и еще раз нет! Мясо само по себе трудно для переваривания… А употребляя его холодным, вы заставите организм трудиться вдвойне.

«Если человек употребил что-то холодное, да еще и с белками животного происхождения в составе, то желудок не в состоянии будет переварить эту пищу и быстро выбросит ее в тонкий кишечник», — говорят ученые. А врачи подтверждают.

«Задача тонкого кишечника заключается в расщеплении углеводов, но она невыполнима в данном случае, потому как из холодной белковой пищи в тонкий кишечник поступают бактерии, препятствующие нормальному функционированию данного органа пищеварения», — делится с Wday.ru врач-терапевт Гульнара Тарханова.

2. Холодная вода во время еды

С наставлениями диетологов из «каждого утюга» о пользе воды мы пьем ее утром, в течение дня и даже умудряемся запивать ею еду. Но этого делать категорически нельзя. Даже если запить комплексный обед в кафе вам предложат холодным компотом — отложите напиток на потом.

Ну, во-первых, помните, что вода растягивает стенки желудка и в следующий раз вы сможете насытиться лишь большим количеством еды. А во-вторых, рискуете притормозить работу пищеварительной системы.

Запивая прохладной водой жирную еду, вы искусственно создаете пониженную температуру, при которой жир… застывает!

3. Плов и другие жирные блюда

И нет, мы не имеем ввиду под пловом отварной рис. А подразумеваем настоящее восточное блюдо, готовящееся с большим количеством масла и жирного мяса. Как правило, это баранина.

Решив доесть вчерашний плов прямо из холодильника, вы прямиком отправляете в желудок застывший жир…

«После таких жирных блюд организму лучше вообще устроить разгрузку на более легкой пище, но если уж вы решили употребить оставшийся плов или зажаристые бараньи ребрышки, то не поленитесь хотя бы их разогреть, — продолжает врач. — Холодное блюдо с таким содержанием жира в лучшем случае вызовет тяжесть в желудке. В худшем — может привести к сильным коликам и кишечной непроходимости».

4. Супы

Окрошка и прочие летние супы не в счет. Ведь они и готовятся с тем расчетом, чтобы употреблять их без разогрева. Другой момент, если ледяным вы решили съесть борщ, щи или, скажем, сытную шурпу.

Такие супы, как правило, готовятся с большим количеством поджарок на масле. Вспомните, хотя бы сколько раз вы достаете сковородку во время готовки того же борща…

Ну а вывод напрашивается сам собой. Сытные супы из советского прошлого можно смело приравнять к жирным блюдам, как плов и баранина.

5. Чай с медом

Тут все проще. Какого-то губительного воздействия на организм напиток не окажет. Но и пользы не принесет, хотя бы потому, что настоящий мед достаточно вязкий и растворится в холодной воде он попросту не сможет.

Любопытно, что и в кипяток пчелиный напиток лучше не добавлять. В этом случае мед рискует потерять свои полезные средства. Самым правильным будет добавить сладость в чуть остывший чай.

А что лучше не греть?

— Но есть и те блюда, с нагреванием которых тоже стоит быть осторожными. Например, азиатскими супами, горячими салатами с большим количеством специй в них, — говорит эксперт. — Попадая в рот сильно горячими, они могут нарушить слизистую оболочку рта, а это, в свою очередь, приведет к инфекциям.