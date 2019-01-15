Названы опасные марки буженины

Эксперты Росконтроля проверили популярные марки буженины. Ими считаются «Мясницкий ряд», «Рублевский», «Каждый день», «Ремит», «Мясной дом Бородина» и «Ближние горки».

Проверка проводилась более чем по 50 параметрам качества и безопасности продукции. Всего два образца из шести получили рекомендацию специалистов к покупке, сообщает Росконтроль на своём сайте.

В копчёно-запечённой буженине «Каждый день» эксперты обнаружили присутствие золотистого стафилококка. Его источником мог стать больной человек на производстве или сельскохозяйственные животные. В любом случае, это говорит о недостаточном санитарном контроле.

Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в запечённой буженине «Мясницкий ряд». Также в ней серьёзно превышено содержание мезофильных аэробных (в 18 раз) и факультативно анаэробных (в 30 раз) микроорганизмов. Оба товара не прошли проверку.

В список товаров с замечаниями попала буженина «Мясной дом Бородина». В ней выявлено небольшое нарушение по микроорганизмам. Оно могло появиться из-за нарушения условий хранения в торговой сети или при транспортировке. В списке товаров с замечаниями также оказалась буженина бренда «Рублевский».

Во всех образцах показатели пищевой ценности не соответствовали указанным. Жира у всех марок оказывалось меньше заявленного. Больше всего — у марки «Каждый день» (на 85%). Зато количество белка везде превышало указанный производителем процент. Больше всего — у марки «Ремит» (на 73,5%).

Серьёзных замечаний у экспертов не оказалось к буженине марок «Ближние горки» и «Ремит». Они рекомендованы к покупке.