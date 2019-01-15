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5 способов сделать пасту полезной 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Паста, безусловно, не самая здоровая пища в вашем рационе, но есть бесконечное количество способов сделать макароны более здоровой едой. Это возможно путем добавления некоторых полезных ингредиентов.
Если вы — сторонник здорового питания, однако не хотите исключать макароны из своего рациона, добавьте эти ингредиенты в следующую миску лапши для оздоровления рациона.

Овощной салат

Овощи добавляют блюду и вкус, и клетчатку. Используйте алые помидоры, цветной болгарский перец, зеленый шпинат, ароматную зелень и ваше блюдо из макарон сделает вас и счастливее, и здоровее.

Соус

Смешайте для соуса запеченные тыкву и перец, кабачок или цукини. Сдобрите чесноком или луком по своему вкусу. Всего несколько потраченных на приготовление соуса минут оздоровят ваши скучные спагетти и добавят им новый вкус и аромат. Помидоры с чесноком и зеленью — тоже отличный вариант. Прекрасным дополнением к пасте станет крем из кешью и мягкого сыра.

Сыр

Всего щепотка свежего пармезана и несколько капель оливкового масла удовлетворят ваши вкусовые рецепторы, а организм насытят полезными белками и витаминами. Прекрасным дополнением к пасте станет крем из кешью и мягкого сыра.

Свежие травы

Петрушка, базилик, укроп и прочая зелень — великолепное дополнение к запеканке из макарон. Попробуйте выращивать базилик и другие травы дома, чтобы они всегда были под рукой.

Белок

Насытить организм белками поможет протеиновый соус. Измельчите сою, фасоль или бобы (вареные) в блендере, добавьте натуральные йогурт без добавок. Разнообразить вкус можно травами и тофу, или добавив к блюду запеченную на гриле рыбу или грибы.

Полезные макароны

Не желая расставаться с любимой пастой, вы можете приобрести макароны цельнозерновые, из гречки, нута, фасоли, лебеды и множество других вариантов. Каждый сорт сам по себе обладает пользой и оригинальным вкусом, разнообразить который вы можете приведенными выше способами.
А вы любите пасту? Чем вы дополняете блюда из макарон?
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