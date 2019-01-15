Какими продуктами можно заменить вредную пищу

Нет ничего плохого в том, чтобы изредка побаловать себя чипсами или попкорном. Однако, если тяга к вредной пище становится постоянной, то ее можно заменить чем-то полезным.

Бананы вместо мороженого

Ни для кого не секрет, что фрукты полезнее мороженого. Если вам хочется чего-то холодного, но мороженое не подходит — есть рецепт с замороженным бананом. Спелый банан нужно очистить и заморозить в фольге. После того, как он замерзнет, вынуть из морозилки и положить в блендер вместе с йогуртом. Перемешайте, и ваше фруктовое мороженое готово.

Орехи вместо чипсов

Одна горсть орехов в день поможет улучшить состояние вашего здоровья, чего точно нельзя сказать о чипсах, которые пережарены в масле.

Минеральная вода вместо газировки

В газированной воде нет ничего полезного, особенно, если она с высоким содержанием сахара. Попробуйте пить минеральную воду. В ней большое количество солей, а также полное отсутствие сахара.

Жарьте попкорн на оливковом масле

Вместо того, чтобы покупать попкорн для микроволновки, возьмите зерна кукурузы. Из них можно приготовить попкорн на оливковом масле и добавить немного соли. Для этого возьмите кастрюлю и высыпите в нее зерна. Добавьте оливковое масло так, чтобы оно покрывало всю кукурузу. Поставьте на небольшой огонь, накройте крышкой и держите ее прижатой к кастрюле. Через несколько минут вы услышите характерные хлопки. Когда они прекратятся, отпустите крышку и выключите огонь. Это будет полезнее, чем попкорн в пакете для микроволновки.

Жареный нут вместо сухариков

Жареный нут хрустит не хуже сухарей или гренок. Возьмите нут и замочите его на ночь в воде. Когда он размокнет, слейте воду и обжарьте на масле в сковороде. После того, как он поджарится, переложите его в посуду с салфеткой и дайте ему остыть.