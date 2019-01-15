Чем может быть опасна буженина и как правильно ее приготовить

Рецепт буженины известен с XVI века. Раньше это блюдо готовили из медвежьего мяса, а теперь из свинины, реже из курицы или говядины. Эксперты «Росконтроля» недавно опубликовали результаты исследования буженины разных производителей.

Оказалось, что не всякая буженина одинаково вкусна и полезна. То в ней углеводов больше, чем белка, то жира недостаточно. Газета «Вечерняя Москва» разобралась, на что обращать внимание при покупке деликатеса.

Диетолог Елена Соломатина посоветовала прежде всего читать состав продукта: чем он проще, тем лучше.

— Идеальная буженина приготовлена из мяса, соли и перца. Если туда включают добавки, значит, производитель хочет что-то от нас скрыть. Если в составе указана вода, значит, продукт не натуральный. По сути воду добавляют, чтобы увеличить вес. Тогда мы уже платим не за мясо, а за воду, — предупредила эксперт.

Если состав продукта не указан, Елена Соломатина посоветовала обращать внимание на внешний вид буженины. Мясо на срезе не должно быть серым, а жир — отдавать желтым цветом. Это говорит о том, что продукт залежался. Указывает на «старость» и расслаивающееся мясо.

Диетолог посоветовала покупать буженину в магазинах или на централизованных рынках.

— Там продукты проходят проверку. Покупая деликатес на стихийном рынке, мы не можем быть уверены в происхождении мяса и в том, здоровое ли было животное, — отметила Елена Соломатина.

Служба коммуникаций «Росконтроль» советует покупать буженину только в местах продаж с должным уровнем контроля качества и безопасности, потому что это продукт, который легко может оказаться причиной тяжелого пищевого отравления.

— Буженина — это цельный кусок мяса, поэтому по внешнему виду может складываться впечатление, что это более натуральный продукт, чем, например, другие колбасные изделия. Но как мы видим, это может оказаться совсем не так. В составе некоторых образцов честно указано обилие пищевых добавок, таких как камеди, каррагинан, животный белок. Также в составе некоторых проверенных образцов были выявлены скрытые от потребителя добавки: соевый белок, клетчатка и каррагинан. А вот еще один способ удешевить мясные продукты: добавить сою как влагоудерживающий агент, — прокомментировали эксперты «Росконтроля».

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

В организации добавили, что, согласно ГОСТу, буженина должна быть:

— равномерно окрашенная мышечная ткань светло-серого цвета, цвет жира белый или с розовым оттенком (без кровоизлияний)

— с толщиной шпика при прямом срезе не более 2,0 см (20 мм)

— консистенция плотная — со свойственной данному виду продукта органолептикой, без посторонних привкуса и запаха с ароматом копчения

— поверхность чистая (для неупакованной продукции — сухая), без выхватов мяса и шпика, края ровно обрезаны, без бахромок и остатков щетины, без шкуры.

Если же вы располагаете достаточным временем для приготовления буженины самостоятельно, предлагаем пару рецептов.

Прежде всего необходимо выбрать хороший кусок мяса, из которого получится вкусное блюдо. Для приготовления буженины годится кусок весом от килограмма до трех, без костей и прожилок. Хорошо, если в нем есть немного жира. Самым идеальным вариантом повара считают свиную шею. Можно выбрать кусок задней части или окорок.

Классический рецепт буженины

Мясо вымыть и высушить. Десять зубчиков чеснока (из расчета на килограмм мяса) стоит поделить пополам. Одну часть очистить и нарезать пластинками. На мясе сделать надрезы и начинить их чесноком, натереть солью и перцем. Отдельно приготовить пряную смесь: измельчить три лавровых листа и вторую часть чеснока. Добавить соль и перец по вкусу. Этой смесью натереть весь кусок мяса и оставить его мариноваться. Лучше на всю ночь. После мясо можно запекать в фольге в разогретой до 180 градусов духовке. Процесс займет примерно час-полтора. Перед подачей буженина должна остыть.

Буженина из говядины с черносливом

Это уже фантазийный рецепт для тех, кто желает попробовать что-то новенькое. Потребуется: 600 граммов говяжьей вырезки, 4 чайные ложки соли, 15 штук копченого чернослива, 10 лавровых листов, 2 столовые ложки пряностей, 6 столовых ложек красного сухого вина.

Противень застелить фольгой. Выложить мясо и хорошо смазать его приготовленными специями. Вдоль волокон сделать глубокие надрезы и поместить внутрь кусочки чернослива. Полить мясо вином. Накрыть будущую буженину фольгой, сделать несколько проколов и отправить в разогретую духовку. Температура выпекания — 200 градусов. Время приготовления — около двух часов.

КСТАТИ

Если вы выпекаете буженину без фольги или рукава, то мясо стоит положить жиром вверх, тогда блюдо получится сочнее. Еще можно предварительно обжарить мясо на сковороде, чтобы оно не потеряло весь сок при выпекании.