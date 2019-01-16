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В Роскачестве рассказали, как выбрать полезный морс 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: Российская Газета
В нем много хинной кислоты, бензойной кислоты, которая является природным антисептиком, калия и антиоксидантов, сообщает Роскачество. Кроме того, в нем есть витамин С (хотя его там на порядок меньше, чем в облепихе или черной смородине), витамины группы B, К1, поэтому врачи рекомендуют пить его при простуде.
Специалисты Роскачества дали несколько советов, как выбрать отличный клюквенный морс.
По словам руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилы Хомич, первым делом нужно изучить маркировку. На ней должно быть указано, что напиток является морсом и уточнено, из каких он ягод, например, "Клюквенный морс", "Морс из клюквы". Содержания сока в напитке должно быть не менее 15 процентов.
Если речь идет о клюквенном морсе, то никаких других ягод или соков из них в напитке быть не должно. А при наличии в составе, помимо сока и пюре из клюквы, меда или сахара, лимонной кислоты и ароматизаторов каких-то других компонентов, то это уже и не морс, констатирует эксперт.
Она уточнила, что если в напитке есть ароматизатор, то он должен быть только натуральным (полученным при переработке клюквы), а не искусственным или синтетическим.
Также на упаковке обязательно должен быть указан адрес производства, объем углеводов и энергетическая ценность.
Если напиток предназначен для детского питания, об этом должно быть написано с указанием возраста, с которого можно начинать давать его детям.
Сама упаковка должна быть герметичной.
Морс может быть осветленным (о чем должно быть написано на маркировке) или непрозрачным. Осветленный морс — это напиток красно-бордового цвета без примесей. В обычном морсе может быть осадок.
Цвет напитка должен не быть коричневым и не очень ярким (в этом случае можно подозревать, что в нем есть искусственные красители).
Подробности о выборе морса читайте на сайте Роскачества.
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