Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 мрачных секретов ресторанов 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Passion.ru
А как вы обычно выбираете ресторан, в котором бы хотели отметить какое-то важное событие или просто хорошо провести время в компании близких людей? По рекомендациям? Или по количеству мишленовских звезд, титулам шеф-повара и уровню сервиса? Это, конечно, все очень важно, но не является главным. Passion.ru пообщался с ресторанными критиками и выяснил, что в каждом заведении найдутся свои мрачные места, о которых тактично умолчит персонал и управляющий. Рассказываем, на какие моменты стоит обратить внимание, если вы не хотите, чтобы ваш ужин в ресторане (и дальнейший вечер) был безнадежно испорчен.

Болеющий персонал ресторана

Нет, мы не берем в расчет какие-то серьезные заболевания — абсолютно все сотрудники общепита обязаны регулярно проходить медицинское обследование и следить за своим здоровьем. Но бывают моменты, когда тот же шеф-повар, или повар горячего/холодного цеха вдруг почувствовали недомогание и первые признаки ОРВИ (чиханье, насморк и прочие «прелести»), они не бегут сразу же домой, а стойко дорабатывают свою смену. Ведь даже если они воспользуются больничным, то существенно потеряют в зарплате, и это является для них веской причиной, чтобы не обращать внимания на «обычную простуду». Поэтому, кто знает, сколько «чихающих» людей находилось на кухне в тот момент, когда там готовилось ваше блюдо. Эксперты рекомендуют избегать посещение ресторанов в разгар простудных заболеваний, однако не гарантируют, что и в другие дни там не появятся простуженные сотрудники.

Пренебрежительное отношение к еде

А точнее к ее приготовлению. Признайтесь, если вы заходите в ресторан, где присутствует открытая кухня и видите перед собой повара, который мастерски сооружает блюда, предварительно одев перчатки, то вы внутренне успокаиваетесь? Для вас это само собой разумеющееся — раз есть перчатки, значит за чистоту продуктов можно не переживать. В принципе, так оно и есть, если бы ни один нюанс. Вы ведь не знаете, что еще трогал этими же самыми перчатками повар? В некоторых заведениях, например, теми же самыми руками (в перчатках), которыми готовили еду, тут же берутся за мобильный телефон, на поверхности которого можно найти миллионы бактерий, ручку двери или холодильника, а то и вовсе бегут к кассе выбивать чек и тоже не снимая перчаток.

Сначала заказ, а потом мытье рук

Вопреки расхожему мнению, самым грязным предметом на столике является не его поверхность, не перечница с солонкой и даже не столовые приборы, а самое обыкновенное меню, которое до вас побывало в руках сотни людей. И, заметьте, не все посетители первым делом идут мыть руки, а затем делают заказы. Большинство людей поступают как раз наоборот: прямо с улицы хватают меню, долго и придирчиво его листают-изучают, делают заказ и лишь потом (в исключительных случаях) отправляются мыть руки. Американская команда ученых провела исследование и выяснила, что количество бактерий на страницах с перечнем блюд, почти в 16 раз превышает количество микробов на той же солонке или перечнице. Поэтому постарайтесь либо ограничить контакты с меню и делать заказ, исходя из рекомендаций официанта, либо сразу же после перелистывания и выбора блюда, отправляться мыть руки с мылом (некоторые люди уверены, что достаточно всего лишь ополоснуть ладони горячей водой, однако это не так).

Подсчет калорий

Обычно калорийность тех или иных блюд, заявленная в меню, не соответствует действительности и зачастую превышает эти цифры в несколько раз. Так, например, согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской медицинской ассоциации, в 20% случаев подобные кулинарные изыски содержали на 100-150 килокалорий больше, чем было указано в меню. К тому же, повара все разные и технология приготовления одного и того же блюда может существенно отличаться. Скажем, один кулинар в процессе сделает упор на одни ингредиенты, а второй — добавит чуть больше «калорийных» продуктов. И на выходе вы получите не «низкокалорийный» ужин, а вполне себе сытный и добротный. Поэтому не удивляйтесь, что, питаясь в ресторанах исключительно «легкими» блюдами, вы никак не можете избавиться от лишних килограммов. Особенно это касается фаст-фуда и заведений быстрого питания — вот где калорийность точно зашкаливает!

Туалетная комната — лицо заведения

Эксперты советуют заглянуть в туалет, чтобы составить свое мнение о чистоте (санитарии и гигиене) того или иного заведения. Действительно, стоит лишь увидеть, как в данном ресторане или кафе относятся к туалету, и можно сразу представить, что творится на кухне или в помещениях для персонала. К тому же, во многих заведениях, например, нет отдельной туалетной комнаты для сотрудников, поэтому они могут руки после уборки или готовки там же, где и обычные посетители. Поэтому факт остается фактом, если в туалете грязно, неопрятно и неприятно пахнет, тогда представьте, что происходит там «за стенкой», где готовятся все ваши блюда. Ведь там никто из посетителей не сможет проконтролировать, чем занимается персонал и насколько добросовестно и аккуратно выполняет свои обязанности. Как замечают ресторанные критики, бесполезно доказывать, что «по графику уборка туалета у нас будет через 30-40 минут, а вообще на кухне у нас все стерильно чисто», если посетители видят, насколько ужасно выглядит самое востребованное место заведения.
Passion.ru: последние новости
Старый Новый год на современный лад: 6 оригинальных праздничных блюд Тест: фрукт, ягода или аббревиатура — что такое кумкват 5 оригинальных блюд из нелюбимой манки, которые вас впечатлят
Женский форум
Еда , passion.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модные тенденции 2019 года
Откровенные наряды звездных француженок
Как планирование способно повысить эффективность
Как эмоционально сблизиться со своим партнером
Секреты сильного характера
Новости партнеров
Видео
01:48
Реклама про мужчин возмутила Сеть
Психология
01:04
Рамблер/гороскоп на 16 января
Психология
03:07
Чем может быть опасна буженина
Еда
00:15
Девочку лишили зуба дроном
Дети Здоровье
00:18
«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса
Красота
00:10
Кардашьян назвала дату родов и пол ребенка
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
00:12
Агата Муцениеце снялась в нескромной фотосессии
Звёзды
12:55
Неоднозначные стандарты красоты
Красота
04:26
Российские звезды, похорошевшие после ринопластики
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение