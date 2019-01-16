5 мрачных секретов ресторанов

А как вы обычно выбираете ресторан, в котором бы хотели отметить какое-то важное событие или просто хорошо провести время в компании близких людей? По рекомендациям? Или по количеству мишленовских звезд, титулам шеф-повара и уровню сервиса? Это, конечно, все очень важно, но не является главным. Passion.ru пообщался с ресторанными критиками и выяснил, что в каждом заведении найдутся свои мрачные места, о которых тактично умолчит персонал и управляющий. Рассказываем, на какие моменты стоит обратить внимание, если вы не хотите, чтобы ваш ужин в ресторане (и дальнейший вечер) был безнадежно испорчен.

Болеющий персонал ресторана

Нет, мы не берем в расчет какие-то серьезные заболевания — абсолютно все сотрудники общепита обязаны регулярно проходить медицинское обследование и следить за своим здоровьем. Но бывают моменты, когда тот же шеф-повар, или повар горячего/холодного цеха вдруг почувствовали недомогание и первые признаки ОРВИ (чиханье, насморк и прочие «прелести»), они не бегут сразу же домой, а стойко дорабатывают свою смену. Ведь даже если они воспользуются больничным, то существенно потеряют в зарплате, и это является для них веской причиной, чтобы не обращать внимания на «обычную простуду». Поэтому, кто знает, сколько «чихающих» людей находилось на кухне в тот момент, когда там готовилось ваше блюдо. Эксперты рекомендуют избегать посещение ресторанов в разгар простудных заболеваний, однако не гарантируют, что и в другие дни там не появятся простуженные сотрудники.

Пренебрежительное отношение к еде

А точнее к ее приготовлению. Признайтесь, если вы заходите в ресторан, где присутствует открытая кухня и видите перед собой повара, который мастерски сооружает блюда, предварительно одев перчатки, то вы внутренне успокаиваетесь? Для вас это само собой разумеющееся — раз есть перчатки, значит за чистоту продуктов можно не переживать. В принципе, так оно и есть, если бы ни один нюанс. Вы ведь не знаете, что еще трогал этими же самыми перчатками повар? В некоторых заведениях, например, теми же самыми руками (в перчатках), которыми готовили еду, тут же берутся за мобильный телефон, на поверхности которого можно найти миллионы бактерий, ручку двери или холодильника, а то и вовсе бегут к кассе выбивать чек и тоже не снимая перчаток.

Сначала заказ, а потом мытье рук

Вопреки расхожему мнению, самым грязным предметом на столике является не его поверхность, не перечница с солонкой и даже не столовые приборы, а самое обыкновенное меню, которое до вас побывало в руках сотни людей. И, заметьте, не все посетители первым делом идут мыть руки, а затем делают заказы. Большинство людей поступают как раз наоборот: прямо с улицы хватают меню, долго и придирчиво его листают-изучают, делают заказ и лишь потом (в исключительных случаях) отправляются мыть руки. Американская команда ученых провела исследование и выяснила, что количество бактерий на страницах с перечнем блюд, почти в 16 раз превышает количество микробов на той же солонке или перечнице. Поэтому постарайтесь либо ограничить контакты с меню и делать заказ, исходя из рекомендаций официанта, либо сразу же после перелистывания и выбора блюда, отправляться мыть руки с мылом (некоторые люди уверены, что достаточно всего лишь ополоснуть ладони горячей водой, однако это не так).

Подсчет калорий

Обычно калорийность тех или иных блюд, заявленная в меню, не соответствует действительности и зачастую превышает эти цифры в несколько раз. Так, например, согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской медицинской ассоциации, в 20% случаев подобные кулинарные изыски содержали на 100-150 килокалорий больше, чем было указано в меню. К тому же, повара все разные и технология приготовления одного и того же блюда может существенно отличаться. Скажем, один кулинар в процессе сделает упор на одни ингредиенты, а второй — добавит чуть больше «калорийных» продуктов. И на выходе вы получите не «низкокалорийный» ужин, а вполне себе сытный и добротный. Поэтому не удивляйтесь, что, питаясь в ресторанах исключительно «легкими» блюдами, вы никак не можете избавиться от лишних килограммов. Особенно это касается фаст-фуда и заведений быстрого питания — вот где калорийность точно зашкаливает!

Туалетная комната — лицо заведения

Эксперты советуют заглянуть в туалет, чтобы составить свое мнение о чистоте (санитарии и гигиене) того или иного заведения. Действительно, стоит лишь увидеть, как в данном ресторане или кафе относятся к туалету, и можно сразу представить, что творится на кухне или в помещениях для персонала. К тому же, во многих заведениях, например, нет отдельной туалетной комнаты для сотрудников, поэтому они могут руки после уборки или готовки там же, где и обычные посетители. Поэтому факт остается фактом, если в туалете грязно, неопрятно и неприятно пахнет, тогда представьте, что происходит там «за стенкой», где готовятся все ваши блюда. Ведь там никто из посетителей не сможет проконтролировать, чем занимается персонал и насколько добросовестно и аккуратно выполняет свои обязанности. Как замечают ресторанные критики, бесполезно доказывать, что «по графику уборка туалета у нас будет через 30-40 минут, а вообще на кухне у нас все стерильно чисто», если посетители видят, насколько ужасно выглядит самое востребованное место заведения.