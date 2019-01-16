Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет, если выпить испортившееся молоко 

Рамблер 5 часов назад
Человек, сам того не замечая, часто действует на автомате, например, берет пакет молока из холодильника и начинает жадно пить. И только после того, как выпито изрядное количество, приходит понимание, что с молоком что-то не то. Оно испортилось! Чем же это грозит?
Для начала стоит спокойно разобраться, что же за молоко вы выпили — натуральное, грубо говоря, из-под коровы или пастеризованное из магазина.
Так как натуральное молоко не проходит термообработку, в нем живут присущие ему бактерии, со временем они "съедают" молочный сахар — лактозу — молоко скисает и превращается в простоквашу. Йогурт, кефир, ряженка, ацидофилин и другие кисломолочные продукты получают таким же образом, но микроорганизмы туда "подселяют" другие, например, болгарскую палочку или кефирный грибок.
В пастеризованном молоке нет молочных бактерий, именно поэтому оно может долго храниться в закрытой упаковке. Как только вы вскрыли пакет молока, туда начинают постепенно попадать бактерии и "портить" молоко. Какие именно и в каком количестве бактерии попадут в ваше молоко, предсказать невозможно, отсюда и непредсказуемость реакции организма.
Нередко это проходит вообще без последствий. Если у вас высокая кислотность желудочного сока, то есть шанс, что все бактерии, попавшие в желудок с испорченным молоком, погибнут в кислой среде и не принесут организму никакого вреда. В противном случае бактерии попадут в кишечник и начнут "конкурировать" с естественной микрофлорой кишечника. И здесь, конечно, все зависит от того, насколько сильны "родные" бактерии, населяющие ваш кишечник. Вы можете отделаться легким вздутием живота или серьезно пострадать от диареи. Лечение симптоматическое, но если у вас неукротимый понос, рвота, высокая температура и другие признаки отравления, вызывайте врача. Не ждите!
Женский форум3
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От каких мужчин нужно бежать
«Влюбилась в друга мужа»3
Гид по контрацепции: кому и что подходит
«Эффект прожектора»: почему вы безразличны людям
Модные тенденции 2019 года1
Видео
01:48
Реклама про мужчин возмутила Сеть
Психология
01:04
Рамблер/гороскоп на 16 января
Психология
02:56
Что будет, если выпить испортившееся молоко
Еда
01:39
Звезда «Бедной Насти» едва не ушла в монастырь
Звёзды
03:07
Чем может быть опасна буженина
Еда
02:55
Типы друзей, которые есть у каждого
Психология
00:57
Красотка из «ВИА Гры» показала фигуру в купальнике
Звёзды
03:17
Драма мальчика, насильно превращенного в девочку
Психология Дети
02:52
Почему попробовать «сметанку» больше не получится
Еда
04:40
Звезды, ставшие после развода врагами
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение