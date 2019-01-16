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Правда ли, что мед не портится 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
О пользе меда известно давно, но все ли знают, что храниться он может вечно?
Археологи периодически находят в гробницах и захоронениях запечатанные сосуды с медом, который спустя столетия сохранил свои свойства и готов к употреблению. Но почему?
Во-первых, мед отличается высокой гигроскопичностью, в нем практически нет воды, а для бактерий такая среда губительна. Во-вторых, у меда высокая кислотность, его pH составляет от 3 до 4,5, что также препятствует размножению любых микроорганизмов, они попросту умирают. Но все же этого не достаточно для того, что бы продукт хранился вечно. У пчел есть еще один секрет, как предотвратить порчу меда.
Когда пчела собирает цветочный нектар, а потом отрыгивает его в соты, она "добавляет от себя" специальный фермент — глюкозооксидазу. В результате образуются два вещества — глюконовая кислота и перекись водорода, которые не только защищают мед от вредных микроорганизмов и не дают ему портиться, но и обладают антисептическими свойствами. Не случайно раньше медом смазывали раны, чтобы предотвратить их инфицирование. А сейчас можно найти медицинские пластыри с медом!
Единственное, что происходит с медом, — он засахаривается со временем и становится очень твердым. При нагревании до 25 градусов продукт снова станет привычно тягучим.
Но важно помнить, что мед можно хранить только в плотно закрытой банке. В силу своей гигроскопичности он быстро впитывает влагу из окружающей среды и становится гораздо более дружелюбным для бактерий.
Женский форум
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