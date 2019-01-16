Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему попробовать «сметанку» больше не получится 

Рамблер 1 час назад
С середины января производители обязаны на упаковке продукта указывать, что в нём содержатся растительные жиры. Прежде на упаковке можно было указать, что это сырный, сметанный или творожный продукт, но часто производители делали это мелким шрифтом, так что разглядеть его было сложно. Теперь покупателям не придётся носить с собой лупу, чтобы прочитать полное название: оно будет прямо говорить, что в продукте содержатся не натуральные молочные жиры, а растительные заменители.
Ещё один маркетинговый ход, полюбившийся производителям, теперь под запретом. Компаниям нельзя будет писать на упаковке «сметанка» или «творожок», поскольку эти названия вводят потребителей в заблуждение.
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гид по контрацепции: кому и что подходит
«Эффект прожектора»: почему вы безразличны людям
Модные тенденции 2019 года
Откровенные наряды звездных француженок
Как планирование способно повысить эффективность
Видео
01:48
Реклама про мужчин возмутила Сеть
Психология
01:04
Рамблер/гороскоп на 16 января
Психология
03:07
Чем может быть опасна буженина
Еда
03:17
Драма мальчика, насильно превращенного в девочку
Психология Дети
02:52
Почему попробовать «сметанку» больше не получится
Еда
04:40
Звезды, ставшие после развода врагами
Звёзды Любовь
00:15
Девочку лишили зуба дроном
Дети Здоровье
00:18
«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса
Красота
00:10
Кардашьян назвала дату родов и пол ребенка
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение