Почему попробовать «сметанку» больше не получится

С середины января производители обязаны на упаковке продукта указывать, что в нём содержатся растительные жиры. Прежде на упаковке можно было указать, что это сырный, сметанный или творожный продукт, но часто производители делали это мелким шрифтом, так что разглядеть его было сложно. Теперь покупателям не придётся носить с собой лупу, чтобы прочитать полное название: оно будет прямо говорить, что в продукте содержатся не натуральные молочные жиры, а растительные заменители.

Ещё один маркетинговый ход, полюбившийся производителям, теперь под запретом. Компаниям нельзя будет писать на упаковке «сметанка» или «творожок», поскольку эти названия вводят потребителей в заблуждение.