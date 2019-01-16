Что нельзя есть в самолете

Когда мы готовимся сесть на борт, то, как правило, не задумываемся о том, чем же нас будут кормить. WomanHit.ru расскажет, от чего лучше отказаться перед и во время полета

Любой перелет вводит в состояние стресса даже самый закаленный «в небе» организм. У каждого человека свои способы борьбы с этим состоянием: некоторые стараются «заесть» стресс, а другие заливают в себя алкоголь.

Мы предлагаем вам вместе с нами разобраться, что можно употреблять перед или во время полета, а от чего лучше отказаться.

Что есть до полета

Здесь важна золотая середина: не голодать, но и не переедать. Советуем вам перекусить легким салатом или молочным продуктом. Салат выбирайте без майонеза и острых приправ, иначе ваш перелет запомнится вам очень надолго. Также откажитесь от жирных, копченых, соленых продуктов. Лучше выберите запеченные овощи.

Однако и с простыми и полезными, на первый взгляд, продуктами не все так просто. Нежелательно есть бананы, фасоль и капусту в любом виде. Иначе вам грозит серьезное вздутие.

Не рекомендуется увлекаться газированным, блюдами с чесноком, алкоголем и крепким кофе.

Что есть во время полета

Когда вы уже сели в самолет и собираетесь сделать заказ, придерживайтесь тех же правил, что и до полета: ничего жирного, острого, соленого.

Откажитесь от экзотической кухни, ведь вы не знаете, как ваш организм отреагирует на незнакомую еду Большинство компаний предложит вам меню на выбор. У одного из основных авиаперевозчиков в России выбор меню совершенно бесплатный для всех категорий пассажиров. Но вы должны сделать заказ заранее, примерно за двое суток до вылета. Вам предложат большой список, из которого вы подберете блюда на ваш вкус.

Некоторые компании попросят вас доплатить за эту услугу, но цена вполне приемлемая.

Для кого-то станет неожиданной информация о том, что можно брать еду на борт. Но здесь тоже есть свои ограничения.

Запрещенные продукты:

— консервированные продукты;

— закатанные в банки;

— жидкости;

— желе.

В некоторых аэропортах таможня может не пропустить продукты, которые запрещены для провоза в данной стране.

Перейдем к тому, что все-таки можно брать в салон:

— пакетированные орехи;

— яблоки;

— бутерброды;

— печенье.

Интересный факт напоследок: пилоты перед полетом едят разные блюда, чтобы исключить вероятность отравления сразу обоих.