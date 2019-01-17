Ученые рассказали, какой чай полезнее всего пить

Ученым из Корнеллского университета удалось доказать, что вода сильно влияет на вкус. После исследований ученые выяснили, какую воду надо использовать для приготовления чая.

Как правило, для приготовления чая используют либо бутилированную, либо деионизированную или обычную воду из водопровода. Во время исследования заварили черный и зеленый чай разной водой и после сравнили по вкусу, цвету и по содержанию полезных веществ. Оказалось, качество воды сильно влияет на вкус именно зеленого чая, на вкус черного чая вода оказывает влияние в меньшей степени.

Исследователи пришли к выводу, что самым полезным оказался чай с использованием бутилированной воды, так как в нем обнаружена максимальная концентрация антиоксиданта катехина, способного помогать организму человека бороться с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также при отравлениях и простуде.

Стоит отметить, что зеленый чай с использованием бутилированной воды показался участникам эксперимента горьким. Они отметили, что им он понравился меньше всех остальных вариантов. А вот зеленый чай с использованием водопроводной воды пришелся участникам по вкусу, кроме этого в нем оказалось повышенное количество кальция, магния и хлора, хотя катехина вдвое меньше.

Также исследователи обратили внимание на то, что зеленые сорта содержат больше полезного антиоксиданта, чем черные.