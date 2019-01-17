Что нужно знать о продуктах с пометками эко— и био-

Пометки БИО-, ЭКО— и БЕЗ (глютена, жира, лактозы и т. д.) автоматически увеличивают цену продуктов на 20–25%. Но насколько оправданны и безопасны эти маркировки, полезны ли для здоровья, не нанесут ли вреда и что вообще означают? Давайте разбираться.

Товары ЭКО—

Если верить тем ГОСТам, которые регламентируют производство товаров с приставкой ЭКО— и вообще с однокоренными экологии словами на упаковке, то это означает определенные предпочтения в производстве или использовании продукции. Такие маркировки и приставки есть нескольких типов, они регламентированы наборами ГОСТов. Но что же означает столь витиеватая формулировка, отражающая марку ЭКО-?

В реальности такая приставка говорит о том, что при производстве продукта, его перевозке или утилизации вред для окружающей среды меньше, чем у остальных. Другими словами, эти экотовары наносят окружающей среде меньший вред, но вот о натуральности, полезности и безопасности продукции для людей эта маркировка не говорит.

Наклейки «Органик»

Добавление к названию данной приставки маркируется СанПиН от 2001 года. По его данным, подобную помету может получить товар или продукт, изготовленный на основе растительного сырья, животных продуктов или продуктов пчеловодства, где не добавляли пестицидов, гербицидов или каких-либо еще химических веществ, излучений и ГМО. Это существенно отличает данную помету от предыдущей. Она больше направлена именно на потребителя, нежели на окружающую среду. И необязательно это выращенные в Альпах овощи или травы, просто продукты растят по традиционным технологиям, без современной «химии». Но важно тут же подчеркнуть, что на продукты, блюда и товары нельзя наносить маркировку «Экологически чистый продукт» — это незаконно и не доказано, уловка и лукавство производителя.

Приставка БИО—

Сегодня эту помету ставят на многие пищевые продукты и даже непищевые товары (косметика, парфюмерия). Однако в стандартах есть четкие указания для нанесения подобной маркировки. Согласно ГОСТу от 2007 года, применение приставки БИО— четко регламентируется. Этим термином обозначают только молочные продукты, в которые введены либо пробиотики, либо пребиотики. К любым другим продуктам данная приставка не имеет ни малейшего отношения, и никакой смысловой нагрузки она не несет. То есть йогурты, сметана, творог или кефир могут быть БИО-, а в остальных случаях нанесение такой маркировки — это обман потребителя.

Натурпродукт

Это вообще крайне странная и не регламентированная какими-либо нормативными документами помета, якобы означающая «натуральный продукт», и под нее подгоняют все, что угодно производителям. Если же исходить из термина «натуральности», тогда данные продукты должны производиться только из сырья, имеющего природное происхождение, с технологиями, которые сохраняют весь натуральный состав и пищевую ценность, без добавления «химии». Собственно, большинство пищевых продуктов исходно имеет натуральный состав, равно как и часть косметики и бытовой химии, но в ходе переработки они утрачивают большую часть своей натуральности. Но даже частичное обезжиривание молока, его пастеризация и стерилизация — это уже шаг к ненатуральности, так как исходные свойства продуктов меняются. К совсем ненатуральным относят продукты с консервантами, красителями, стабилизаторами и прочей пищевой химией. Но опять же, четких критериев «натуральности» нет — нанесение соответствующей пометы на продукты не более чем фантазия и желание производителя. О реальном составе, полезности и безопасности (даже если это натуральное сырье) продукта либо товара эта информация на упаковке не говорит.

«Функциональные» продукты

Сегодня можно встретить и подобную маркировку на товарах, назначение которых для простых потребителей сложно и загадочно, но подталкивает к покупке, хотя они обычно и дороже. Для таких продуктов есть ГОСТ от 2005 года, который обозначает их как продукты специализированного назначения. Они по идее должны снижать риск различных болезней, которые связаны с питанием, также они предотвращают дефицит или же пополняют запасы минералов и витаминов, помогают сохранить здоровье и улучшить его.

Важно подчеркнуть, что нанесение подобной маркировки сильно обязывает производителя: такие продукты должны не только быть безопасными, но и влиять на определенные органы или ткани, помогая поправить здоровье. Они сродни лечебному питанию, но немного попроще: если говорить в общем, это скорее лечебно-профилактическая пища.

Здоровое питание и здоровые продукты

Подобными маркировками производители хотят донести до потребителей свой посыл «Мы заботимся о вашем здоровье». Но, в отличие от предыдущей категории, которая показана при отдельных болезнях, категория здоровых продуктов должна быть полезна всем. Но четких критериев для подобной маркировки пока не разработали, и ляпают такие надписи на свою продукцию все кому не лень.

Есть, конечно, документ, от 2010 года, подготовленный Правительством РФ от 25.10.2010 № 1873-р. Он дает определение здоровому питанию. К нему отнесли продукты, которые обладают максимально оптимальной пищевой ценностью, обогащены как минералами, так и витаминами, а также в них снижен объем жира. Вот на них и должен быть ориентир, но зачастую подобные продукты своей маркировке не соответствуют.

Фермерский продукт

Подобные надписи тоже не редкость на многих продуктах, но и для них нет четкой законодательной базы, которая бы допускала нанесение таких логотипов. Иногда под подобным значком продают свои продукты мясокомбинаты или молокозаводы.

Если же следовать букве закона, то фермерской продукцией можно называть только ту, что произвели КФХ (крестьянско-фермерские хозяйства), которых в нашей стране не так и много. Во многом у них производства с элементом экологичности, органичности, но не всегда это абсолютно натуральные продукты.