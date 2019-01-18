Финскую журналистку разочаровал вкус российских продуктов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости . Финская журналистка Марьо Няккий в своей статье в газете Yle с разочарованием высказалась о качестве некоторых продуктов, которые производятся в России, объяснив это продуктовым эмбарго, которое введено в отношении западных стран в качестве ответа на санкции.

"Будучи финкой, проживающей в Москве, я могу сказать, что изучение «даров» магазинов временами можно сравнить с посещением комнаты смеха в парке развлечений, увешанной кривыми зеркалами", — написала Няккий.

По словам журналистки, продукты в магазинах выглядят так же, как в Финляндии, однако вкус у них другой. «Речь идет не о подделке, а о продукции „Валио“ (финская компания — ред.). Сыры „Ольтерманни“ внешне очень похожи на финские, но не на вкус», — утверждает журналистка.

Причину таких различий она видит в продуктовом эмбарго, из-за которого многие компании перенесли свое производство в Россию.

"В целом, хорошая попытка. Однако получается, что гарантией финского качества являются российские коровы, питающиеся российскими кормами. У молока не противный вкус, но, опять же, другой", — делится впечатлениями журналистка.

По ее словам, она очень обрадовалась, когда увидела «многообещающую упаковку» с киселем, на которой была надпись «настоящий финский продукт», хотя особой надежды, как отметила Няккий, у нее все равно не было.

"Я отнесла сокровище домой, открыла его и налила темно-синюю жидкость в стакан. Подняла стакан, словно с кем-то чокаясь, и сделала глоток. К моему удивлению, я почувствовала на языке знакомый вкус. Да, это тот самый продукт, который продается в Финляндии как черничный кисель, и которым я заливаю овсяную кашу во время завтрака" — констатировала Няккий.

Российское эмбарго на импорт некоторых товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции (США, ЕС , Канады, Австралии и Норвегии), действует с лета 2014 года. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада Москва продлевала и свои ответные меры.