Эксперты назвали лучшую скумбрию холодного копчения

Аппетитные кусочки копченой скумбрии на тарелочке с отварным картофелем, свежими овощами и зеленью — что может быть вкуснее и полезнее. Такая рыба — это богатый источник фтора, фосфора и жирных кислот «омега-3». Вреда для фигуры немного, а вот польза для организма неоценимая. Однако приготовлен такой продукт должен быть правильно и по нормативам, иначе вся польза пойдет во вред. Эксперты Росконтроля проверили скумбрию холодного копчения от пяти известных брендов — Vici, «Балтийский берег», «Олива», «Русское море», «А'море».

Полезные жиры и консерванты

План по полезным жирам все производители выдержали, причем у многих их оказалось даже больше, чем указано на маркировке. Это неплохо, однако потребители должны получать максимально достоверную информацию, поэтому такая «скромность» производителей недопустима. А вот белка во многих образцах оказалось меньше указанного, но специалисты не стали бить тревогу из-за незначительной погрешности.

В маркировке образцов «Олива» и «Русское море» указали консерванты. Однако эксперты их не нашли. Это, конечно, хорошо, но… По ГОСТу обычный срок годности рыбы холодного копчения — 20 суток при соответствующей температуре. Наличие консервантов позволяет увеличить его до 60 или 90 дней. В случае с этими двумя образцами консервантов нет, а срок годности увеличен.

«Если обоснование такого большого срока годности проводилось с учетом наличия в ее составе консерванта, то в продукции без него безопасность в течение всего срока годности уже не гарантируется. Поэтому в любом случае рекомендуется выбирать продукт максимально свежий, не с истекающим сроком годности», — отметила, специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроля» Елена Менячихина.

У образцов Vici, «Балтийский берег», «Русское море» поверхность рыбы чистая, не влажная, тушка потрошенная, обезглавленная, порезанная на кусочки. Цвет — светло-золотистый или золотистый. Консистенция плотная или нежная, сочная. И, наконец, вкус и запах — соответствующие этому типу продукции. В упаковке под брендом «Олива» оказалась тушка со срывами кожи и отмякшим брюшком. О плохом качестве сырья говорят дряблая консистенция и слегка оголенные концы ребер. Кроме того, специалисты обнаружили посторонние запахи и привкусы.

«А'море» показалась экспертам слишком соленой, хотя поваренной соли в ней указано меньше, чем в «Оливе».

Опасная рыбка

Последняя вызвала нарекания не только по внешнему виду и вкусу, но и по безопасности. В рыбке от «Олива» более чем в десять раз превышен уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой. Это говорит о недостаточно эффективной термической обработке сырья, либо о плохой мойке оборудования, либо о неудовлетворительных условиях хранения продукта или сырья. Кроме того, в этой скумбрии нашли бактерии группы кишечной палочки. Некоторые из низ могут вызывать тяжелые формы отравления. Это говорит о том, что при производстве были нарушены санитарно-противоэпидемические требования, например, персонал не соблюдал элементарные правила гигиены.

В итоге эксперты занесли в Черный список торговую марку «Олива». Все остальные прошли проверку без существенных замечаний и рекомендованы к покупке.