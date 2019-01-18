7 причин есть насыщенные жиры

Насыщенные жиры содержатся в таких продуктах, как жирное мясо — баранина, свинина и говядина, мясо курицы с кожей, желток яйца, молочные продукты, особенно сливочное масло, кокосовое масло. При необходимости избавиться от лишнего веса люди в первую очередь начинают ограничивать себя в насыщенных жирах, порой от их употребления полностью отказываются.

Дебаты вокруг насыщенных жиров усиливаются на фоне утверждений о том, что насыщенные жиры вредны для сердца. Вопреки тому, что говорится, важно получать достаточную дозу насыщенных жиров, каждый день и на любой диете. Это лишь самые главные причины для того, чтобы сделать продукты с насыщенными жирами частью своего рациона.

Польза для сердца и сосудов

Липопротеины — это соединения холестерина с белками, при избыточной концентрации они повышают риск сердечного приступа. На данный момент диетические пути снижения уровня липопротеинов работают лучше, чем лекарственные средства. Количество липопротеинов снижается при достаточном поступлении насыщенных жиров из питания. Также насыщенные жиры поднимают уровень хорошего холестерина.

Помощь в похудении

Представь себе диету, на которой можно есть красное мяса, яйца и другие продукты. Ты подумаешь, что это идеальная система питания, так как она позволит худеть без чувства голода. Именно такой должна быть здоровая диета, при умеренном поступление насыщенных жиров люди худеют в несколько раз быстрее, чем при их отсутствии.

Укрепление костей

Ты можешь не понимать, как насыщенные жиры связаны с состоянием костей, но эта связь есть. Насыщенные жиры улучшают абсорбцию кальция, без них большая часть поступившего кальция не сможет усвоиться.

Регулярное употребление насыщенных жиров в молодом и зрелом возрасте позволяет сохранить плотность костей в пожилом возрасте.

Польза для печени

Насыщенные жиры помогают печени справиться с вредным воздействием алкоголя и лекарственных препаратов. Печень — это жизненно важный орган, только одной этой причины достаточно, чтобы пересмотреть свои взгляды на насыщенные жиры.

Польза для легких

Внутри легочных альвеол находится покрытие под названием сурфактант, оно выполняет защитную роль. Если отказаться от насыщенных жиров, то это покрытие истончится, что создаст сложности с дыханием.

Здоровье головного мозга

Мозг человека состоит из жиров и холестерина, поэтому несложно представить, что произойдет при недостатке жиров в питании. Отказываясь от насыщенных жиров, ты обделяешь свой головной мозг.

Сильный иммунитет

Насыщенные жиры помогают иммунной системе стать более сильной, они делают тебя менее восприимчивым к гриппу, простуде и другим болезням. При здоровом иммунитете ты становишься более выносливым и сильным.

Вместо того, чтобы обвинять насыщенные жиры в своем лишнем весе и других проблемных моментах, пора принять их, как часть своего рациона. Ни одна здоровая диета не заставит тебя отказаться от насыщенного жира, так как он является одной из первоочередных потребностей организма.