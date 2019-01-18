Хитрости питания японок для сохранения красоты

Давно не секрет, что отношение к еде в Японии несколько отличается от европейского. Это позволяет жительницам страны оставаться стройными и здоровыми, а некоторые из них почти не стареют.

Весь секрет в хитростях питания японок, которые соблюдаются из поколения в поколение.

Незаметные порции

Каждая трапеза не состоит только из риса, к нему подаются еще от 3 до 40 различных блюд. Как же они не объедаются этим разнообразием? Дело в том, что японки едят очень маленькими порциями, буквально пробуя блюда на вкус.

Нужно учесть, что многие до сих пор едят палочками. Как известно, чем медленнее есть, тем быстрее можно наесться.

Сервировка

В Японии уделяется внимание не только приготовлению блюда, но и его сервировке. Подача может быть простой и лаконичной, но красота будет радовать глаз. Для японцев еда считается подарком природы, который нужно есть с наслаждением.

Только полезная еда

Рацион Японии вовсе не скуден, японская кухня предлагает большое разнообразие, включая большое количество фруктов и овощей. Продукты подвергаются как можно меньшей термической обработкой. То есть никакой жарки, масла, фритюра почти нет.

Предпочтение отдается блюдам, приготовленным на пару. Кроме того, японки предпочитают естественный вкус блюда без специй.

Сладкое?Зачем?

В Японии представление о десертах очень отличается от европейского. У них нет жирного крема, шоколадных тортов, бисквита… В основном сладости не очень вкусные для Европы, оно и правильно, ведь даже мороженое умудряются готовить из риса (мойчи). Пудинги изготавливают из свежей ягоды, рисовой муки, фруктов. Любимое лакомство — натуральный мармелад «екан» и фруктовые желе.