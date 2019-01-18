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Самые дорогие в мире фрукты 

Рамблер 31 минуту назад
В Китае можно купить грушу в виде Будды. Процесс выращивания таких груш несложен: когда плод завязался и начинает зреть, на него надевают форму из пластика. По мере роста груша занимает футляр, в итоге созревший плод становится похожим на статуэтку Будды. По легенде, человек, который съест грушу в форме Буллы, приобретёт бессмертие. Чтобы попытаться стать бессмертным, нужно заплатить за один плод 9 долларов, но это не самый дорогой фрукт в мире. Видео рассказывает о яблоках сорта Sekai-ichi из Японии, каждое из которых весит почти 1 килограмм и стоит 21 доллар, винограде «Римский рубин», каждая ягода которого имеет размер с мяч для настольного тенниса и гроздь которого стоит 4 000 за кисть, и дынях «Юбари» с ярко-оранжевой мякотью, цена на которых доходит до нескольких тысяч долларов за штуку.
Еда , Видео
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