Самые дорогие в мире фрукты

В Китае можно купить грушу в виде Будды. Процесс выращивания таких груш несложен: когда плод завязался и начинает зреть, на него надевают форму из пластика. По мере роста груша занимает футляр, в итоге созревший плод становится похожим на статуэтку Будды. По легенде, человек, который съест грушу в форме Буллы, приобретёт бессмертие. Чтобы попытаться стать бессмертным, нужно заплатить за один плод 9 долларов, но это не самый дорогой фрукт в мире. Видео рассказывает о яблоках сорта Sekai-ichi из Японии, каждое из которых весит почти 1 килограмм и стоит 21 доллар, винограде «Римский рубин», каждая ягода которого имеет размер с мяч для настольного тенниса и гроздь которого стоит 4 000 за кисть, и дынях «Юбари» с ярко-оранжевой мякотью, цена на которых доходит до нескольких тысяч долларов за штуку.