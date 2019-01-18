7 преимуществ цельного зерна

Цельное зерно — это зерно в его естественной форме, оно сохраняет все заложенные природой свойства. Быстрый и беспокойный образ жизни современного человека привел его к увеличению потребления обработанных продуктов, мы забыли про пользу цельных зерен. Если ты начнешь употреблять пшеницу, сорго, рожь, просо, кукурузу и другие злаки в цельном виде, то ты получишь множество преимуществ.

Комплекс витаминов, антиоксидантов, минералов

Обработанные зерна теряют большую часть своих полезных свойств, по питательным свойствам цельные зерна пшеницы нельзя сравнивать с приготовленной из пшеницы белой мукой. В цельных зернах много витаминов, минералов и антиоксидантов, самые ценные вещества — это пищевые волокна, витамины группы В и Е, железо и магний.

Снижение риска заболеваний сердца и сосудов

Одним из основных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний является высокий уровень холестерина. При употреблении цельных зерен снижается уровень плохого холестерина, а также инсулина.

В совокупности это снижает риск закупорки артерий и сердечного приступа.

Защита от лишнего веса

Цельные зерна часто входят в состав диет для снижения веса. Продукты из цельного зерна содержат немного калорий, но они создают ощущение заполненности желудка. Научные исследования показали, что наличие цельных зерен в рационе напрямую влияет на индекс массы тела.

Содействие пищеварению

Поскольку цельные зерна являются важнейшим источником клетчатки, они имеют решающее значение в процессе пищеварения. Пищевые волокна необходимы для нормального продвижения пищи по пищеварительному тракту, защищают от воспалений и инфекций кишечник.

Польза во время беременности и перед ней

В цельных зернах много фолиевой кислоты, это важно перед беременностью и в процессе вынашивания ребенка. Употребление фолатов необходимо для кроветворения, эти вещества предотвращают многие дефекты развития плода.

Снижение риска рака

Исследования связывают употребление цельных зерен с профилактикой рака. Статистика показывает, что регулярное употребление цельного зерна предотвращает типы рака, связанные с гормонами и пищеварением.

Увеличение плотности кости

Для здоровья костей организм должен регулярно получать селен и магний, эти элементы присутствуют в продуктах из цельного зерна. Селен важен не только для поддержания плотности костей, но и для укрепления общего иммунитета.