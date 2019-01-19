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Тест: угадайте родину этих блюд 

Рамблер 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Кто-то, представляя дальние страны, думает о прекрасных пейзажах, а кто-то — о вкусной и непривычной еде.
В национальной кухне каждой страны есть блюдо, по которому ее можно с легкостью узнать. Например, пицца ассоциируется исключительно с Италией, а хороший шницель мы обязательно попробуем в Австрии.
Но есть еще множество блюд, происхождение которых не так очевидно. Сможете ли вы, например, сходу назвать родину хачапури или брынзовых галушек? А знаете ли, что существует блюдо под названием "пирог-поплавок"?
Давайте проверим, насколько хороши ваши познания в кулинарии. Ну и заодно в географии. Ответьте на вопросы нашего теста и проверьте себя.
Еда , Тесты
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