Чем на самом деле опасно пальмовое масло?

Пальмовое масло с некоторых пор превратилось в главную продуктовую страшилку. Его винят во всем — в том, что молоко не киснет, сыр стал пластиковым, хлеб плесневеет на третий день и еще в массе всяких неприятностей. Заслуженно ли? Что за продукт вообще нас так пугает?

Что это такое

Пальмовое масло — продукт растительного происхождения, который получают из плодов масличной пальмы. Оно натуральное, используется человеком с древности и в настоящий момент считается самым популярным маслом в мире. Однако у пальмового масла есть характеристики, которые ставят его на особое место среди других продуктов. Оно, как говорят в народе, ни рыба ни мясо. По факту это растительный жир, а по содержанию насыщенных жирных кислот и температуре плавления его можно сравнить с животными жирами типа свиного сала, говяжьего жира или сливочного масла. При этом полезных полиненасыщенных кислот, за которые ценится, например, оливковое или подсолнечное масло, в нем мало. Выходит, что пальмовое уступает в качестве и растительному маслу, и сливочному.

Зачем оно нужно

Пальмовое масло удешевляет производство продуктов, позволяя заменять в нем часть жиров в целях экономии. Порой производители, пытаясь оправдать свое увлечение «пальмой», рассказывают, что добавляют его в заботе о людях, которые следят за содержанием холестерина в пище — в растительном масле его нет. Вот только пальмовое масло содержит мало полиненасыщенных кислот, чтобы что-то им обогащать специально.

За что его боятся

Паника вокруг пальмового масла, по мнению врачей-диетологов, сильно раздута. Пользы в нем немного, но и ничего особо опасного нет. Есть, правда, мнение, что производители продуктов используют плохо очищенное, «техническое» пальмовое масло, потому что оно самое дешевое. Ни подтвердить, ни опровергнуть это невозможно. Эксперты считают, что это во многом страшилка, по крайней мере известные производители продуктов контролируют качество пальмового масла.

Сколько его можно

Нет регламента по «норме» пальмового масла в день. Впадать по этому поводу в панику врачи причин не видят, но советуют помнить, что такой ингредиент повышает суточную калорийность питания. Стоит помнить, что все промышленно производимые жиросодержащие продукты питания теоретически могут содержать пальмовое масло — даже совершенно невинное с виду печенье, так что лучше строить свое меню все же из блюд, приготовленных дома.

Кое-что хорошее о пальмовом масле сказать можно: например, как и топленое сливочное, оно имеет низкую окислительную способность при нагревании, так что больше подходит для жарки, чем другие, — в нем в таком случае образуется гораздо меньше канцерогенных веществ.

Как по максимуму избежать п­альмового масла

Если сама мысль о пальмовом масле вам неприятна или вы относитесь к нему спокойно, но все же не хотите лишний раз «обогащать» им свой организм, стоит повнимательнее смотреть на продукты.

Не только молочка. Почему-то пальмовое масло в сознании россиян ассоциируется в первую очередь с молочными продуктами. На самом деле оно есть практически везде, куда можно добавить животный или растительный жир, и на первом месте тут — кондитерские изделия (конфеты, печенье, готовые кекс­ы и пр.).

ГОСТ и ТУ. Выбирая продукт, стоит обращать внимание на надпись ГОСТ — продукция по ТУ в плане использования пальмового масла менее надежна.

Состав. Производители обязаны сообщать на этикетке о присутствии пальмового масла. Однако они, во-первых, делают это самым мелким шрифтом, какой только возможен, во-вторых, часто прячут «пальму» за формулировками типа «тропические масла» или «растительные жиры».

Срок хранения. Чем он больше (а продукт дешевле), тем выше вероятность, что в составе есть пальмовое масло.