8 мифов о молоке: пить или не пить

Любимый нами продукт из детства «оброс» огромным количеством предубеждений. WomanHit.ru разобрался в вопросе и спешит развенчать основные заблуждения

Для некоторых людей молоко — основной продукт в рационе, другие же яростно протестуют, утверждая, что от молока один вред, а людям после тридцати вообще нельзя даже смотреть в сторону молочной полки в магазине, так как во взрослом возрасте, по их мнению, молоко не несет ничего, кроме вреда. Так где же кроется правда?

Миф 1. Употребление стакана молока в день способствует поддержанию достаточного уровня кальция в организме

О том, что молоко — один из основных источников кальция, знают, пожалуй, все. Особенно важным кальций становится для беременных женщин, так как суточная норма кальция при беременности увеличивается почти вдвое. Но молоко далеко не единственный продукт, в котором содержится кальций в большом количестве. К этим продуктам относятся: овощи, орехи, злаки, а также красное мясо, печень и птица. Вернемся к молоку. Чтобы поддержать оптимальное количество кальция в организме, нужно пить молоко безостановочно — примерно пять стаканов в день. В обычной жизни человек столько не выпивает, а значит, получать этот микроэлемент нужно путем употребления и других продуктов.

Миф 2. Лучше всего получать кальций не просто из молока, а из творога, сыра и кисломолочных продуктов

Несмотря на всю свою пользу, кальций довольно сложно усваивается в организме без посторонней помощи. Мало того, что наш организм получает кальций из продуктов, соединения которых трудно расщепляются, так еще и в процессе пищеварения кальций может и вовсе раствориться. Запомните, что лучший «друг» кальция — белок. Если вы получаете мало белка, то будьте уверены, что кальций не слишком хорошо усваивается в вашем организме. Поэтому в данном случае миф становится реальностью: действительно, благодаря высокому содержания белка в твороге, сыре и йогурте, кальций усваивается гораздо лучше и быстрее.

Миф 3. Молоко не несет пользу взрослому человеку

Считается, что молоко полезно только для основных его потребителей — детей. Однако это не совсем так. Как выяснили ученые, люди, употребляющие натуральное молоко, а также натуральное масло, реже страдают заболеваниями иммунной системы. Кроме того, молоко необходимо пожилым людям, которые страдают заболеваниями, повышающими ломкость костей.

Миф 4. Из-за часто употребления молока можно набрать вес

Обычно этой теории придерживаются сторонники диет, исключающих молоко. Но суть в том, что проблема не в самом молоке, а в уровне жирности. Конечно, если вы сутками питаетесь жирной сметаной и маргарином, через какое-то время вы неизбежно поправитесь на десяток килограммов. Если же вы купите в магазине пачку молока с минимальным процентом жирности, лишний вес вам не грозит. Вы ведь наверняка знаете, что людям, стремящимся к похудению, показано употребление творога и кефира.

Миф 5. Натуральное молоко полезнее заводского

Казалось бы, о чем тут спорить, естественно, натуральное лучше, но давайте разберемся. Молоко сразу из-под коровы остается пригодным для питья в течение всего нескольких часов (без стерилизации), все это время действуют обеззараживающие бактерии от самой коровы. По истечении этого времени в молоке начинают размножаться опасные бактерии, которые могут привести к серьезным расстройствам. Поэтому будьте внимательны, когда покупаете натуральное молоко у фермера: обязательно вскипятите его. Молоко с завода ничем не хуже фермерского, его обрабатывают при невысокой температуре, благодаря чему все полезные свойства сохраняются.

Миф 6. Если у вас аллергия на молоко, это значит, с молоком что-то не так

Но, согласитесь, аллергия бывает и на другие полезные продукты, например, на мед и орехи, а они портятся гораздо дольше. Если у человека обнаружена непереносимость лактозы, это не говорит о том, что молоко нельзя употреблять всем людям этого же возраста. Кроме того, производители предлагают широкий выбор продуктов, которые не содержат лактозу.

Миф 7. Пастеризованное молоко полезно так же, как и стерилизованное

Когда молоко пастеризуют, его обрабатывают при температуре 65 градусов не более получаса. Получается, что и продукт обеззаражен, но свойств не потерял. Минус в том, что хранится оно недолго. Далее из него делают кисломолочные продукты. Стерилизация — более жесткий способ: ликвидируется большинство микроорганизмов. Такое молоко хранится дольше и не киснет, вместо этого оно становится горьким через некоторое время.

Миф 8. В молоке содержатся антибиотики

Наверное, это самый распространенный миф. В настоящее время производители используют большой арсенал натуральных консервантов, которые позволяют сохранить молоко. Помимо прочего, на каждом заводе существует специальная лаборатория, которая контролирует качество выпускаемого продукта.