«Соль, как продукт, является достаточно опасной»

В рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни» Минздрав РФ намерен предложить меры по снижению нормы потребления соли и сахара. Сам же проект входит в нацпрограмму «Демография». Своим мнением об инициативе снизить потребление соли с «ФедералПресс» поделилась главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева:

«Соль как продукт, усиливающий определенные качества блюд, при чрезмерном употреблении является достаточно опасной. Современные пищевые технологии предусматривают добавление достаточного количества соли в продукты, которые почти ежедневно оказываются на нашем столе: колбаса, сыр, хлеб. Но многие из нас активно используют соль и дома, подсаливая и досаливая различные блюда. Прибавьте к этому злоупотребление продуктами, содержащими соль — консервы, колбасы, твердые сыры. То есть соли вокруг очень много! И это может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека: к раннему формированию артериальной гипертонии, повышению веса и другим заболеваниям. В целом эти факторы ухудшают профиль риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у населения. А ведь именно они занимают лидирующие позиции в смертности и заболеваемости не только в нашей стране, но и в ведущих странах мира.

Поэтому я считаю, что снижение этих норматив является целесообразной мерой, которая положительно скажется на показателях здоровья населения. Сегодня нормативы предусматривают потребление 5-6 граммов соли в сутки. Новые нормативы и конкретные цифры специалистам пока не поступали. Видимо, это будут более жесткие цифры».