Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Соль, как продукт, является достаточно опасной» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни» Минздрав РФ намерен предложить меры по снижению нормы потребления соли и сахара. Сам же проект входит в нацпрограмму «Демография». Своим мнением об инициативе снизить потребление соли с «ФедералПресс» поделилась главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева:
«Соль как продукт, усиливающий определенные качества блюд, при чрезмерном употреблении является достаточно опасной. Современные пищевые технологии предусматривают добавление достаточного количества соли в продукты, которые почти ежедневно оказываются на нашем столе: колбаса, сыр, хлеб. Но многие из нас активно используют соль и дома, подсаливая и досаливая различные блюда. Прибавьте к этому злоупотребление продуктами, содержащими соль — консервы, колбасы, твердые сыры. То есть соли вокруг очень много! И это может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека: к раннему формированию артериальной гипертонии, повышению веса и другим заболеваниям. В целом эти факторы ухудшают профиль риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у населения. А ведь именно они занимают лидирующие позиции в смертности и заболеваемости не только в нашей стране, но и в ведущих странах мира.
Поэтому я считаю, что снижение этих норматив является целесообразной мерой, которая положительно скажется на показателях здоровья населения. Сегодня нормативы предусматривают потребление 5-6 граммов соли в сутки. Новые нормативы и конкретные цифры специалистам пока не поступали. Видимо, это будут более жесткие цифры».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Специалисты нашли еще один аргумент в пользу вегетарианства «Иногда 9 яиц в коробке – это просто 9 яиц в коробке» «Народный контроль» проверит молочные продукты на соответствие техрегламенту
Женский форум4
Еда , Видео , Здоровье , Минздрав РФ , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как работает принцип сексуальной полярности
Анорексия: из-за чего возникает это заболевание
Девушке сделали маникюр со встроенным кальяном
Роди и все пройдет: популярные мифы о беременности
Какие диеты бесполезны и опасны3
Видео
01:13
Рамблер/гороскоп на 22 января
Психология
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
01:15
«Соль, как продукт, является достаточно опасной»
Еда Здоровье
00:26
Толкалина показала пикантное фото и удалила его
Звёзды Шоу-бизнес
04:47
Тайный роман, переросший в счастливый брак
Звёзды Любовь
05:08
Знаменитости, жены которых забеременели от других
Дети Звёзды
04:56
Безумные прически российских звезд
Мода Звёзды
04:28
Тайны белокожих детей Майкла Джексона
Звёзды Дети
00:51
Девушке сделали маникюр со встроенным кальяном
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение