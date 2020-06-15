Почему поправляются от обезжиренных продуктов

За всю историю человечества было несколько серьезных заблуждений о вреде и пользе разной еды. Вот некоторые из них, которые были популярны меньше, чем 25 лет назад.

Жир — наш враг

В 1990-х самыми популярными были обезжиренные продукты. Тогда диетологи призывали отказываться от жирных продуктов, чтобы предотвратить сердечные приступы и избыточный вес. После этого пищевая промышленность начала производить обезжиренное молоко, творог и йогурты, а для усиления вкуса добавлять много сахара и соли. На самом деле от таких продуктов люди поправляются, так как пищевые жиры нужны для того, чтобы обеспечивать организм энергией, поддерживать рост клеток и помогать с усвоением полезных веществ.

Шоколад — афродизиак

Эта идея была распространена еще во времена древних ацтеков, но еще раз ее раскрутили в 1980-х годах. Именно тогда американские психологи выдвинули теорию о том, что шоколад вызывает чувство влюбленности из-за содержания фенилэтиламина (РЕА) — химического соединения, вызывающего эйфорию. Но последующие исследования показали, что содержание РЕА в шоколаде слишком мало, чтобы влиять на чувства людей. Большинство современных исследователей считают, что ранние эксперименты основывались на эффекте плацебо.

Пищевая пирамида

Первая пищевая пирамида была представлена в 1992 году. Она включала в себя рекомендации по диетическому питанию. Пирамида питания основывалась на диете с высоким содержанием углеводов и низким содержанием жиров, что может привести к увеличению веса. В ней также совмещались «быстрые» и «медленные» углеводы и продукты с разным содержанием белка. На сегодняшний день модель питания изменилась: она подчеркивает важность фруктов, овощей и цельного зерна и запрещает чрезмерное употребление сахара, натрия и насыщенных жиров.

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Молоко — главный источник кальция

В 1990-х годах молоко считалось главным источником кальция и эликсиром для укрепления костей. Сейчас популярность молока смещается в сторону растительного. За этой статистикой стоят недавние исследования, которые опровергли пользу молочной продукции. Кальций действительно нужен нашему организму, но молоко не является его главным и единственным источником. Диетологи рекомендуют добавлять в рацион зеленые овощи, бобовые и тофу.

Завтрак — самый важный прием пищи

В средневековье завтрак считался роскошью для богатых и необходимостью для рабочих, но во время Второй мировой войны врачи подчеркивали важность первого приема пищи. В детстве всех нас заставляли обязательно есть завтрак, но на самом деле это не так важно. С тех пор проводились медицинские исследования, которые показали, что первый прием пищи никак не влияет на наше здоровье или вес.

Диетическая газировка — здоровая альтернатива обычной

Только в последнее десятилетие врачи обратили внимание на диетическую газировку. Раньше она считалась такой же безвредной, как обычная вода. До сих пор польза диетических напитков не была доказана, а недавние исследования показали, что искусственные подсластители могут нанести вред: они вызывают всплеск инсулина и тягу к сладкому. Это, в свою очередь, приводит к риску диабета и замедлению метаболизма.

Фруктовый сок полезен

В 1990-х годах свежевыжатый фруктовый сок имел статус лечебного напитка. Исследования показали, что на самом деле сок никогда не приносил пользы для здоровья. На самом деле некоторые из них содержат больше сахара, чем газировка. В них также содержится фруктоза, которую наш организм превращает в жир. Это увеличивает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня врачи не рекомендуют давать соки детям до 1 года и ограничивать их потребление детьми старшего возраста. В рационе взрослых сахар должен составлять 5% от ежедневного числа калорий, что составляет 25 граммов — это чуть меньше, чем содержится в 0,2 фруктового сока.

Диеты работают

Еще один миф, который развенчивает доказательная диетология, заключается в представлении о том, что диеты работают. Диетическое питание может назначить только врач для профилактики и лечения болезней. Если использовать диету, как способ ограничить питание, исключив те или иные продукты питания из рациона, то в конечном итоге можно прийти к тому, что потерянные килограммы вернутся, причем с избытком. Так человек сам себя загоняет в замкнутый круг "диета-срыв-диета", вырваться из которого очень сложно. Почти две трети людей в течение пяти лет после диеты набирают еще больше веса, чем потеряли. Что делать? Во-первых, разобраться, что вы едите и в каких ситуациях.

Для этого в течение некоторого времени стоит вести дневник питания, в котором вы будете записывать, что вы съели, в каком объеме, какое у вас было настроение и насколько сытым вы себя почувствовали. Так вы отследите все те ситуации, в которых переели, и сможете скорректировать свое пищевое поведение. Во-вторых, научиться чувствовать голод и есть тогда, когда вы голодны. А в-третьих, научиться отказываться от еды в тех случаях, когда на самом деле есть вы не хотите. Например, за праздничным столом в кругу семьи или во время чаепития с коллегами.