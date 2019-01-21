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Как правильно варить рассыпчатый рис 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos
Казалось бы, что за проблема сварить рис: отмерил нужное количество крупы, залил водой, поставил на огонь и жди результата. Но не так все просто. Часто «на выходе» рис получается или недоваренным, или переваренным и клейким. Если же вы поставили перед собой задачу сварить вкусный и рассыпчатый рис на гарнир или для салата, стоит соблюдать некоторые правила.
Для начала необходимо выбрать правильную посуду для варки риса. Отдайте предпочтение кастрюле с толстым дном: в ней тепло равномерно распределится по дну и стенкам, а значит, рис точно не подгорит.
Далее обратите внимание на рис. Нужно отмерить необходимое количество крупы (например, для четырех порций достаточно одного стакана) и тщательно промыть ее под проточной водой, чтобы вымыть из нее весь крахмал и клейковину, которые и заставляют рис слипаться при варке. В идеале вода после промывки должна оставаться прозрачной.
Далее рис нужно пересыпать в подготовленную кастрюлю, залить водой в соотношении 1:2 (на 1 часть риса 2 части воды), посолить, добавить около 50 г сливочного масла и на сильном огне довести до кипения, накрыв крышкой.
После того, как вода закипит, можно добавить в рис несколько ложек холодного молока или 1 ст. ложку лимонного сока (это сделает рис более рассыпчатым). Снова закрыть кастрюлю крышкой.
3 минуты следует варить рис на сильном огне, а затем температуру уменьшить до средней. На этом режиме готовить рис в течение 7 минут. По истечении этого времени убавить огонь до минимума и варить рис еще 2 минуты. В итоге всего на варку риса должно уйти ровно 12 минут.
Когда отмеренное время пройдет, снимите рис с огня и оставьте под крышкой еще на 12 минут. После этого снимайте крышку с кастрюли и дегустируйте.
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