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В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший минтай 

Российская Газета + ещё 13 16 часов назад
Очередное тестирование минтая начало Роскачество. Исследована будет рыба 15 брендов. Каждый образец проверят по 30 показателям безопасности и качества.
А пока результаты еще не готовы (они будут в феврале), эксперты дали несколько советов, как выбрать хорошую рыбу и чем она полезна.
Как отметила директор ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Любовь Абрамова, минтай — это источник полноценного животного белка, в нем есть все важнейшие аминокислоты. При этом эта рыба легко усваивается, ее можно назвать диетической, гипоалергенной и она доступна по цене.
"Если вы выбираете минтай в магазине, обратите внимание на поверхность рыбы, которая должна быть светлой, на ней не должно быть пятен, снега, льда и подсохших участков", — говорит Любовь Абрамова. — Если рыба в коробке, и ее не видно, стоит почитать маркировку".
По мнению эксперта, лучше, если этот товар произведен на Дальнем Востоке.
Если у обезглавленной неразделенной рыбы есть толстые рубцы или желтые пятна, значит, она не свежая, и ее не раз размораживали и замораживали.
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Еда , Видео , Любовь Абрамова
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