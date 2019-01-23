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Продукты, которые помогут восполнить запасы витамина D 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: KITCHENMAG
Что есть зимой, когда совсем не хватает солнечных лучей? Разбираем список продуктов, которые помогут пережить серую погоду.
Говоря научным языком, сезонная депрессия наиболее сильна зимой из-за недостаточной инсоляции, в частности, из-за невозможности получать в нужном количестве витамин D. The Institute of Medicine установил его суточную норму в объеме 0,635 мг. Из-за нехватки "солнечного витамина" первыми "сплину" сдаются женщины как существа более чувствительные, настроение которых пляшет сердечной диаграммой. Для них (вернее для нас) отсутствие солнца — это целое горе, которое тянет за собой уныние, усталость, раздражительность и риск для окружающих. Спасти себя (и других) можно доступным и приятным способом — едой. Не обжорством, конечно, а с помощью специального меню.
Мы подобрали шесть продуктов, в которых достаточно витамина D, чтобы восполнить необходимую норму без солнца.

Угорь

Угорь содержит витамина D в восемь раз больше суточной нормы — 4,978 мг. Но переусердствовать с ним тоже опасно, так как от избытка витамина D могут быть негативные последствия. Среди них увеличение уровня кальция, что может привести к серьезным проблемам с почками, сильные судороги, тошнота, повышение давления и другие. Помимо витамина D угорь содержит и Омега-3. Это поможет снизить уровень "плохого" холестерина и риск появления рака.

Жирная рыба

Специалисты по питанию говорят, что для человека наиболее эффективным способом получения достаточного количества витамина D является употребление в пищу рыбьего жира и жирной рыбы, такой, как лосось (75% суточной нормы в 100 граммах), тунец (половина суточной нормы в 100 граммах) и сардина (0,508 мг в 100 граммах). Эти рыбы могут похвастаться и солидной дозой Омега-3, которая также приносит пользу вашему мозгу и сердцу. Рыба также содержит больше всего животного белка, что делает ее отличной заменой для тех, кому не по душе курица.

Говяжья печень

Тихо-тихо, мы знаем, что это не самый симпатичный и манящий продукт, но поверьте, говяжья печень — это настоящее сокровище! Перечисляя продукты, богатые витамином D, печень мы ставим особняком. Она недорогая, полна белка, витамина D (0,053 мг в 100 граммах готовой порции) и содержит более 100% ежедневного рекомендуемого объема необходимых витаминов, таких как B12, A, рибофлавин и медь. Ну что, реабилитирована?

Грибы шиитаке

В свежем виде отыскать их будет сложновато, а в сухом — запросто. Тем более считается, что сушеные шиитаке даже полезнее. Содержание витамина D в них — 0,163 мг в 50 граммах, они повышают иммунитет и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Из грибов шиитаке готовят супы и лапшу в традициях азиатской кухни.

Ряженка и кефир

Молочные продукты также в списке D-содержащих продуктов: ряженка содержит 1,3 мкг витамина, а кефир — 1,0 мкг. К тому же их легко готовить — просто налить в стакан. В отличие от рыбы, которую вы, скорее всего, не едите утром, днем и вечером, потому что она требует ритуала затейливой готовки. Хорошая новость для хейтеров лактозы: многие марки соевого и миндального молока также обогащены витамином D (0,127 мг в одной чашке).

Куриные яйца

В яйце, в частности в яичном желтке, содержится 0,042 мг витамина D. Также яйца имеют в своем составе витамин А, который хорош для вашей иммунной системы, холин — питательное вещество, необходимое для здоровья мозга, и пигменты каротиноиды, которые помогают сохранить ваши глаза здоровыми. Но тут важно не переборщить: максимум три яйца в день, так как в них много холестерина.
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