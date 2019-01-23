5 продуктов, которые ускоряют метаболизм

После новогодних застолий WomanHit.ru советует включить в свой рацион полезные ингредиенты

Цитрусовые

Как известно, витамин С просто необходим организму, кроме всех остальных полезных свойств, он ускоряет обмен веществ. Лучше отдать предпочтение грейпфрутам, поскольку они понижают сахар в крови, что способствует активному эффективному похудению.

Перец

Если вы любительница острого — вам повезло, поскольку жгучий перец способствует метаболизму. В нем содержится капсаицин, который улучшает окисление жиров в организме. Именно поэтому его рекомендуют добавлять в мясные блюда.

Рыба

Для ускорения метаболизма можно есть морскую рыбу. Она богата жирными кислотами омега-3, которые повышают уровень лептина — гормона, который влияет на сжигание калорий.

Бобовые

Включите в свой рацион чечевицу, фасоль, горох, маш и нут. В них содержится полезная клетчатка, которая улучшает пищеварение и работу кишечника. Кроме того, организм тратит больше энергии на их переваривание, а значит не делает «запасов».

Кофе

Это должен быть настоящий, хорошо сваренный черный кофе, без сливок, сахара, сиропа и подобных дополнений. На недолгий срок кофеин может повысить уровень метаболизма — в среднем от 3 до 11%. Если у вас проблемы с сердцем или сосудами, выбирайте зеленый чай — эффект такой же.