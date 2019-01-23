Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван правильный способ пить пиво 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Немецкие ученые выяснили, как правильно хранить и пить крафтовое пиво, приготовленное с использованием сухого охмеления. Согласно выводам исследователей, употреблять спиртной напиток, наслаждаясь его вкусом, можно лишь в течение трех месяцев после приготовления, при этом хранить его нужно при температуре около пяти градусов Цельсия. Об этом сообщает ArsTechnica.
При сухом охмелении хмель добавляется в течение или после этапа ферментации сусла, что позволяет избежать чрезмерной горечи. Однако, как пишут авторы исследования, в этом случае аромат не очень стабилен, что ограничивает срок его хранения. Немецкие пивовары чаще используют метод позднего охмеления, когда часть хмеля добавляется в чан за несколько минут до окончания кипячения.
Для приготовления многих современных сортов пива используется хмель с содержанием 4-меркапто-4-метилпентан-2-она (4ММР) — соединения, обусловливающего резкий запах и придающего пиву аромат черной смородины. В своей работе ученые определяли изменения содержания 4ММР в фильтрованном и нефильтрованном пиве, приготовленном с применением сухого охмеления и хранящемся в течение шести месяцев при температуре 5 или 20 градусов Цельсия. В начале исследования фильтрованное и нефильтрованное пиво содержало 22 и 15 нанограмм 4ММР на килограмм, соответственно.
Оказалось, что всего лишь через три месяца хранения содержание ароматического соединения уменьшилось на 59-67 процентов при пяти градусов Цельсия. При более высокой температуре концентрация падала еще быстрее. К концу эксперимента в некоторых сортах исследуемого пива содержание 4ММР упало до двух нанограмм на килограмм.
Последние новости
Луна столкнулась с неизвестным объектом во время затмения Население России сократилось впервые за десять лет Россия рассказала об угрозе авиабазе Хмеймим в Сирии
Женский форум8
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 звездных пар, которые почти всю жизнь вместе
5 проверенных способов повысить самооценку
«Я беременна, но хочу уйти от мужа»3
Девушка потратила $500 тысяч, чтобы стать Кардашьян8
Знаменитости, уличенные в чрезмерной экономии5
Видео
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
01:12
Настоящая фамилия и другие факты о Софии Ротару
Звёзды
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
10:37
Знаменитости, уличенные в чрезмерной экономии
Звёзды
01:44
Девушка потратила $500 тысяч, чтобы стать Кардашьян
Красота
10:04
Когда редакторы перебарщивают с фотошопом
Звёзды Красота
05:25
Звезды, связавшиеся с мужчинами из криминала
Любовь Звёзды
01:18
Муцениеце рассказала о причинах ссор
Звёзды
00:57
«Живая Барби» показала, как выглядела 10 лет назад
Звёзды
04:09
Почему Михаил Задорнов стал таким популярным
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение