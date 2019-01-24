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Роспотребнадзор рассказал, как питаться зимой 

Москва24 8 часов назад
Фото: Москва24
Роспотребнадзор посоветовал зимой чаще включать в рацион полезные жиры и согревающие пряности, сообщает пресс-служба ведомства.
Такие условия, как низкая температура, ее перепады между улицей и помещением, холодный воздух и ветер вне зданий и сухой воздух в помещениях, дефицит солнечного света, тяжелы для человека. При нехватке в питании свежих фруктов, овощей, ягод, зелени на фоне общей несбалансированности рациона это приводит к ослаблению иммунной системы.
Энерготраты организма увеличиваются. Он "заставляет" активнее потреблять более калорийную пищу, из которой можно быстро получить энергию.
Прежде всего это продукты-источники полезных жиров и углеводов: жирная рыба с ненасыщенными жирными кислотами семейства омега 3, растительные масла, зерновые продукты, сезонные овощи, свежая зелень, фрукты, орехи. Следует помнить и о согревающих свойствах пряностей: имбиря, корицы, гвоздики. При желании согреться с помощью пищи или напитка лучше отдать предпочтение имбирному чаю с корицей, мятой и лимоном.
Врач общей практики поликлиники № 46 столичного департамента здравоохранения Ирина Янышева ранее рекомендовала пить травяной чай с имбирем или лимонником, горячий шоколад или какао. Кофе же согревающими свойствами не обладает, добавила она.
Пить алкоголь на холоде категорически не рекомендуется. Врач объяснила, что он сначала расширяет периферические сосуды, ненадолго создавая эффект тепла, но после этого организм стремительно теряет его.
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Женский форум
Еда , Роспотребнадзор
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