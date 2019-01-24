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Назван любимый зимний продукт россиян 

Рамблер 6 часов назад
Фото: pixabay.com
По данным пресс-службы оператора фискальных данных "Платформа ОФД", лидером декабрьских и январских покупок россиян стали мандарины.
В декабрьском топе также оказались спиртные напитки, курица, яйца, табачные изделия, сыр, яблоки, колбасы и сосиски.
В январский список самых распространенных покупок вошли сахар, хлеб, мясные полуфабрикаты, бананы, птица, сосиски, пиво, табачные изделия и яйца.
Средний чек в продуктовых магазинах, которые находятся недалеко от дома, в декабре составил 350 рублей, в январе — 320. Декабрьский чек в гипермаркетах обошолся россиянам примерно в 1240 рублей, а январский — 1030 рублей.
Напомним, что ранее Минсельхоз отметил подорожание некоторых базовых продуктов, таких как яйца, сахар, фрукты и овощи.
Еда , Минсельхоз
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