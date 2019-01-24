Назван любимый зимний продукт россиян

По данным пресс-службы оператора фискальных данных "Платформа ОФД", лидером декабрьских и январских покупок россиян стали мандарины.

В декабрьском топе также оказались спиртные напитки, курица, яйца, табачные изделия, сыр, яблоки, колбасы и сосиски.

В январский список самых распространенных покупок вошли сахар, хлеб, мясные полуфабрикаты, бананы, птица, сосиски, пиво, табачные изделия и яйца.

Средний чек в продуктовых магазинах, которые находятся недалеко от дома, в декабре составил 350 рублей, в январе — 320. Декабрьский чек в гипермаркетах обошолся россиянам примерно в 1240 рублей, а январский — 1030 рублей.