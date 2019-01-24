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Еда, которая поможет справиться с ПМС 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Иногда «эти дни» бывают настолько болезненными, что могут помешать вашим планам на день. Есть несколько способов предотвратить симптомы. Помогут эти продукты

Йогурт

Этот кисломолочный продукт содержит достаточно кальция, чтобы бороться с ПМС. Исследования показали, что женщины, которые употребляли нежирные молочные продукты четыре раза в день, снизили вероятность появления этого синдрома на 50%. Если вы не любите йогурты, замените их другой едой с высоким содержанием кальция.

Кешью

Почти все лесные орехи будут полезны не только в предотвращении ПМС, но и для организма в целом. Полезность кешью основывается на высоком содержании цинка. Этот минерал помогает в правильном развитии клеток и снижает болезненные симптомы.

Семечки подсолнуха

Возможно, вы даже не догадывались, но семечки оказывают положительное влияние на репродуктивное здоровье. Они являются отличным источником полиненасыщенных жиров. Это отличный продукт, который можно добавлять в выпечку, салат или пасту. Если вы противник семечек, можете заменить их на авокадо, лосось или грецкие орехи.

Бананы

Если вы ищете что-то, что поможет облегчить симптомы ПМС, обратите внимание на бананы. Они содержат аминокислоту L-триптофан, которая поможет регулировать перепады настроения и справиться с бессонницей. Добавьте этот фрукт в молочный коктейль или фруктовый салат и вы почувствуете себя намного лучше.
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