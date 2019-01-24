«Ёрш» отмечает Татьянин день

Студентам — скидки, Татьянам — подарки!

25 января в пивных ресторанах «Ёрш» отмечают День российского студенчества, также известный как Татьянин день. В честь праздника — скидки, подарки и большая дискотека с викторинами и конкурсами.

Для тех, кто решит 25 января отметить свой праздник в «Ерше» , приготовили приятные сюрпризы и большую развлекательную программу. Студентам — скидка 20% на любые позиции из барного меню, Татьянам — бокал шампанского в подарок! Также в программе — дискотека до поздней ночи и множество конкурсов и викторин с призами.

Как всегда, в меню — широкий выбор горячего и закусок: креветки из собственной коптильни или обжаренные на пиве, мясные, сырные и рыбные тарелки, большие горячие сеты на компанию, домашние соленья, а также новинки: перепел на гриле в особом маринаде от шефа, бургер «Макгрегор», ризотто с морепродуктами, «Каспийский винегрет» с килькой.

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«Татьянин день — веселый и любимый праздник, и мы будем рады, если студенты и Татьяны захотят отметить его именно в «Ерше», — говорит Дарья Ковальчук, бренд-менеджер ресторанов «Ёрш». — Собираться у нас по самым разным поводам у многих вошло в привычку — гостям нравится теплая и непринужденная атмосфера, которая царит в «Ерше», и, конечно, мы хотим сделать для них этот замечательный праздник ярким и запоминающимся».