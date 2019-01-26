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Как приготовить мясо в духовке: 3 простых рецепта 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Если не знаете, что приготовить, а хочется чего-то сытного, то эти три простых рецепта мяса в духовке подойдут идеально.

Свинина в духовке

1 кг мяса, 2 средних помидора, 200 гр сыра, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.
Помидоры, чеснок и сыр нарезаем тонкими пластинами. Мясо промываем и делаем надрезы примерно до середины куска, расстояние между надрезами — примерно 1,5 см. Натираем солью и перцем. В сделанные надрезы помещаем по ломтику помидора, чеснока и сыра. Солим и перчим еще немного сверху. Закрываем все это фольгой и отправляем в духовку на час-полтора на 180-190 градусов. Спустя обозначенное время вынимаем блюдо и снимаем фольгу, отправляем мясо снова в духовку еще на полчаса.

Цыпленок в духовке

Тушка цыпленка, стакан соли, 1 чайная ложка паприки, 2 зубчика чеснока и тимьян.
Тушку цыпленка хорошо натереть солью, поместить в емкость с ледяной водой и на 3 часа поставить в холодильник. По прошествии времени промыть тушку под проточной водой, очистить от соли и положить внутрь несколько веточек тимьяна.
В миске смешать оливковое масло и давленые зубчики чеснока, полученной смесью натереть тушку и поставить ее в духовку. Запекать 20-30 минут при температуре 200 градусов, потом вынуть блюдо и хорошо промазать цыпленка вытекшим соком из поддона. Поставить назад и запекать еще около часа.

Ростбиф

Кусок говядины 1,8 кг, масло растительное 6 ст ложек, паприка 1 ст ложка, черный перец и чеснок 1 чайная ложка каждого ингредиента, соль.
Мясо вымыть и обсушить. натереть солью и перцем, а затем — чесноком и паприкой. Полить 2 ложками масла.
Обжарить мясо со всех сторон до румяной корочки.
В разогретую до 120 градусов духовку положить мясо на поддон и запекать в течение 3-4 часов, время от времени переворачивая в разные стороны.
Внутри температура мяса не должна превышать 60 градусов.
Готовый ростбиф вынуть и оставить на полчаса "отдыхать". Затем можно приступать к трапезе.
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