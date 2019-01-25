Факты, которые скрывают продавцы кофе

Кофе — один из самых популярных в мире напитков. Но вокруг него всё время возникают споры: специалисты так и не могут однозначно сказать, полезен кофе или вреден. Но что же представляет собой кофе на самом деле?

Строго говоря, натуральным можно назвать только зелёный кофе, то есть зёрна, не прошедшие обжарку. В процессе обжарки в зёрнах образуются около 1 000 тысячи новых веществ, которых в зелёных зёрнах нет. 800 из них отвечают за аромат, который мы так любим, а остальные — за выразительность вкуса. Но есть среди этих веществ и опасные, способствующие возникновению онкологических заболеваний. Конечно, в малых дозах вреда они не нанесут, но вот если пить кофе часто и помногу, то проблемы возникнуть могут.

Смотрите видео и узнайте, как действует на человека кофеин.