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Факты, которые скрывают продавцы кофе 

Рамблер 22 минуты назад
Кофе — один из самых популярных в мире напитков. Но вокруг него всё время возникают споры: специалисты так и не могут однозначно сказать, полезен кофе или вреден. Но что же представляет собой кофе на самом деле?
Строго говоря, натуральным можно назвать только зелёный кофе, то есть зёрна, не прошедшие обжарку. В процессе обжарки в зёрнах образуются около 1 000 тысячи новых веществ, которых в зелёных зёрнах нет. 800 из них отвечают за аромат, который мы так любим, а остальные — за выразительность вкуса. Но есть среди этих веществ и опасные, способствующие возникновению онкологических заболеваний. Конечно, в малых дозах вреда они не нанесут, но вот если пить кофе часто и помногу, то проблемы возникнуть могут.
Смотрите видео и узнайте, как действует на человека кофеин.
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