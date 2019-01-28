Потребительская корзина станет на 30% дороже

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии предложил добавить в потребительскую корзину россиян больше мяса, рыбы, творога и яиц. Соответствующее предложение направлено в Минтруд , рассказал замглавы организации по научной работе Алексей Камбаров.

По его словам, содержание мяса и мясопродуктов необходимо увеличить на 5%, а также добавить 16% рыбы. Творога и яиц в корзине должно быть на 14% больше, а птицы — на 11%. Кроме того, овощей и фруктов должно быть на 17% больше.

При этом рекомендовано сократить в корзине количество хлеба, растительных жиров, сахара и соли.

Инициатива Центра питания и биотехнологии связана с резким увеличением числа россиян, страдающих от диабета, избыточного веса и ожирения.

Как рассказал «Известиям» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков, если предложения будут приняты, то продуктовый минимум может подорожать на 30%. Самым дорогим он будет на севере страны.

Потребительская корзина должна быть обновлена к 2021 году. В России ее пересматривают раз в пять лет, но в последний раз состав меняли в 2013 году. В 2018 году потребительскую корзину «заморозили» из-за изменений в законодательстве.