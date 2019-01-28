Возврат продуктов: сложно, но возможно

Когда покупатель выбрал качественный продукт, впоследствии ни возвратить его, ни обменять он не сможет. Здесь закон полностью на стороне продавца. Даже наличие нетронутой упаковки не позволяет избавиться от продуктов, вкус, цвет или размер которых не подошел гражданину.

Если товар некачественный…

Продукты должны реализовываться в упакованном виде. Поэтому реальные недостатки покупатель может обнаружить только после вскрытия упаковки. А нарушение полиэтиленовой оболочки или коробки служит для продавца поводом, позволяющим оспорить позицию покупателя. Да и сами приобретатели продуктов питания считают, что проще выбросить покупку, чем возвращаться с ней в магазин, при этом портить себе нервы. А зря!

Закон обязывает продавца принять свой некачественный товар даже в случае, когда целостность его упаковки нарушена. Отсутствие чека также не может стать причиной для отказа продавца принять назад свои некачественные продукты. Можно привести в магазин свидетеля, который подтвердит, что видел, кем и когда был куплен данный предмет.

Если и после предъявления свидетельских показаний продавец откажет гражданину в приемке обратно испорченных продуктов, тогда:

• нужно обратиться к компетентному юристу, специализирующемуся по вопросам ЗоЗПП;

• потребуется составить и подать в администрацию магазина претензию;

• при неудовлетворении требований придется подавать иск в суд;

• в иске следует потребовать компенсации стоимости товара, взыскания морального ущерба, перечисления 50% от назначенного штрафа за умышленное затягивание дела.

…пишем заявление

Документ, предназначенный для продавца, составляется в письменном виде (форма). Описывается ситуация, указываются данные заявителя и продавца. Экземпляров два. В пакет документов должны входить:

• или кассовый чек (копия);

• или свидетельские показания.

Ответ ожидается в течение 10 дней. Далее, если требования удовлетворены не будут или продавец проигнорирует их, подается иск в суд.

Важно! При передаче документов продавцу следует убедиться, что поставлена отметка о вручении. Иначе бумаги (в том числе чек), составленные в единственном экземпляре, могут «затеряться». Или же продавец через время заявит, что никаких претензий ему не предъявляли.