Что представляют собой глазированные сырки

Это лакомство, которое по сути ближе к кондитерским изделиям, чем к молочным продуктам, появилось в СССР в 1930-х годах. Есть две версии его возникновения — одна утверждает, что сырки придумали как замену традиционному христианскому лакомству — пасхе, другая говорит о том, что сырки якобы стали готовить на Алтае в конце XIX века. Но эта версия ничего не говорит о том, где переселенцы брали глазурь. Массово творожное лакомство стали производить в СССР только в конце 1950-х годов, правда о глазури в провинции и не слышали: там продавали творожные сырки, в которых творог был сдобрен добавками: сахаром, ванилью, изюмом, какао. Зато глазированный сырок стал одним из брендов СССР — его вскоре стали производить в Венгрии (1968 год), затем в странах соцлагеря, а позже начали делать даже в Новой Зеландии.

Как делают сырки

Производство лакомства — трудоемкий процесс: творог сначала замешивают при температуре +10 — +15 градусов, добавляя в него сливки, сливочное масло и сахар. Недобросовестные производители могут добавлять и различные не очень полезные добавки: загустители, консерванты, вкусовые добавки, а так же заменять натуральные молочные продукты растительными. На это уходит 15–20 минут, после чего творожную массу охлаждают. Затем она поступает в формовочную машину, из которой выходят небольшие кусочки определенной массы. После формовки творог дополнительно «фаршируют» начинкой, если она предусмотрена рецептурой. Затем сырки покрывают на специальном оборудовании глазурью, которая может содержать как натуральные компоненты:сахар, масло какао, тертое какое, так и заменители: молочный жир, растительное масло, какао-порошок. После глазирования сырки охлаждают до температуры -3 — -4 градуса, чтобы глазурь затвердела, после чего лакомство поступает в упаковочную машину. Во времена СССР сырки упаковывали в фольгу с бумагой, при этом срок хранения составлял трое суток. С изобретением вакуумной упаковки срок хранения увеличился до 14 дней, но в случае, если в творог добавлены консерванты, он может храниться и дольше.

О пользе сырка

Творожные сырки очень популярны в России и сейчас — россияне употребляют их до 45 000 тонн в год, — так сообщают специалисты из объединения Союзмолоко. Родители старались отвлечь детей от конфет и дать им полезный, как им казалось, продукт. По сути: глюкоза, содержащаяся в глазури и в твороге, должна придавать ребенку необходимую энергию, кальций в твороге — поддерживать крепость костей, полезные микроэлементы из какао или изюма — укреплять здоровье, а еще более полезные микроорганизмы из творога — способствовать работе желудочно-кишечного тракта. Возможно, так и было в СССР, но полезен ли сырок сейчас?

О вреде сырка

Во-первых, это творожное лакомство содержит огромное количество сахара — в одном единственном сырке может быть две чайные ложки этого вредного продукта. то есть до 40% от общей массы изделия. Во-вторых, в сырках много жира: как правило от 20% до 25% — то есть людям, которые испытывают проблемы с весом, покупать их не стоит. То же самое и с детьми, особенно с современными, которые ведут малоподвижный образ жизни. Диетолог Алла Погожева указывает, что калорийность одного сырка весом в 50 грамм составляет 135 кКал при жирности в 10,9%, и 207 кКал при жирности 27,7%. Употреблять такое лакомство можно не чаще одного — двух раз в неделю. Но самое главное — это низкое качество продуктов. По данным, которые приводит в статье «Глазированный десерт» газета «Санкт-Петербургские ведомости» (№ 186 (6295) от 08.10.2018) из семи протестированных системой контроля Роскачество глазированных сырков, в пяти образцах сам творог, который и считается самым полезным ингредиентом, оказался плохого качества. Согласно регламенту безопасности содержание дрожжей в нем не должно превышать 100 КОЕ/грамм, реальность же оказалась печальной — в некоторых сырках предельно допустимая концентрация дрожжей была превышена в 140 — в 150 раз, а в самых «безобидных» — в 5,5 и в 14 раз. Замечено, что иногда производители вместо творога используют так называемый «творожный продукт» — то есть некий продукт, произведенный из молока с добавлением кокосового или пальмового масла. Кроме этого, в лакомстве может встретиться консервант сорбиновая кислота, которую добавлять в творог недопустимо. Выяснилось, что жирность лакомства еще выше заявленной — то есть производители заманивают покупателей низкой калорийностью продукта, но это в некоторых случаях оказывается неправдой. Другие производители глазируют сырки так, что масса самой глазури достигает 41% — то есть о диетическом питании речь уже не идет. Хитрят производители и в производстве самой шоколадной глазури, в которой натуральные компоненты часто заменяют более дешевыми аналогами — используют кондитерский жир, которым заменяют масло какао, либо пальмовое или кокосовое масло.

Как выбрать «хороший» сырок

Сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Ефимочкина предлагает потребителям внимательно изучать этикетки. На настоящем творожном сырке должно быть написано: «сырок творожный глазированный» — так больше вероятность того, что сырок произведен по ГОСТу. В состав сырка должен входить творог, сахар, сливочное масло, сливки, натуральные красители и ароматизаторы — ванилин, какао, халва, орехи, йогурт, сгущенное молоко. Недопустимо включение в состав лакомства крахмала, камеди, растительного жира, каррагинана. Правда, эксперты оговаривают, что содержаться растительные жиры в лакомстве могут, просто такое лакомство должно стоить дешевле. Срок годности натурального сырка составляет всего 14 дней, а те сырки, срок годности которых увеличен, скорее всего, имеют в своем составе консерванты или стабилизаторы, что тоже вредно для здоровья.