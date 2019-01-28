Чем опасны белые полоски на курином филе

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Что означают белые полоски на курином филе 

Рамблер 3 часа назад
Вы наверняка замечали белые полоски на сыром курином филе. Но задумывались ли вы, что это и почему оно появляется?
На самом деле, эти полоски представляют собой жировую прослойку мяса. Она появляется в процессе выращивания цыплят. Факт в том, что нормальное мясо может иметь жир только по бокам, но никак не внутри.
Таким образом, жирные полоски означают только то, что у курицы, которую вы собираетесь съесть, было мышечное расстройство. Из этого следует, что цыпленок выращивался в непригодных условиях. Вероятнее всего, его сильно откармливали и не давали двигаться.
Защитники животных утверждают, что из-за спроса на курятину фермеры решили экономить и выращивать птиц в ненадлежащих условиях.
Несмотря на условия, это полосатое мясо по-прежнему можно употреблять в пищу. Скорее всего, оно будет более жестким и менее ароматным по сравнению со здоровым. Более того, в таком мясе содержится меньше белка и почти в три раза больше жира.
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