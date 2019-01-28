Что не стоит есть на завтрак

Диетологи настаивают на том, что завтрак пропускать нельзя. Первый приём пищи пробуждает организм после сна и запускает процессы. Но чтобы завтрак действительно был полезным, нужно правильно выбирать продукты. Так, бутерброды с колбасой, которые многие готовят себе утром, — не лучший выбор. Полезных компонентов в таком бутерброде мало, зато много жира и калорий. Если вы привыкли есть по утрам бутерброды, то слегка модифицируйте их: выбирайте цельнозерновой хлеб, берите сыр или творог и дополняйте зеленью.

Чем ещё не стоит завтракать и как превратить свой завтрак из быстрого перекуса в полезную для организма еду, узнайте из видео.