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Что не стоит есть на завтрак 

Рамблер 2 часа назад
Диетологи настаивают на том, что завтрак пропускать нельзя. Первый приём пищи пробуждает организм после сна и запускает процессы. Но чтобы завтрак действительно был полезным, нужно правильно выбирать продукты. Так, бутерброды с колбасой, которые многие готовят себе утром, — не лучший выбор. Полезных компонентов в таком бутерброде мало, зато много жира и калорий. Если вы привыкли есть по утрам бутерброды, то слегка модифицируйте их: выбирайте цельнозерновой хлеб, берите сыр или творог и дополняйте зеленью.
Чем ещё не стоит завтракать и как превратить свой завтрак из быстрого перекуса в полезную для организма еду, узнайте из видео.
Еда , Видео , Здоровье
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