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Как понять, что сыр некачественный 

Рамблер 1 час назад
Сыр — один из самых популярных в нашей стране продуктов. Некоторые производители, пытаясь увеличить прибыль, создают сыр с добавлением растительных жиров, что отнюдь не идёт на пользу вкусу, да и на здоровье человека сказывается не лучшим образом. В составе натурального сыра должны быть только молоко, закваска и сычуг. Определить, если ли в сыре растительные жиры, несложно. Для этого нужно оставить кусочек сыра на ночь вне холодильника. Если наутро сыр просто подсохнет, в нём нет растительных компонентов. Если же сыр покроется маленькими капельками жира, то, скорее всего, производитель добавил в сыр жиры растительного происхождения. Что ещё могут добавлять производители в продукт? Какие сыры самые качественные? Ответы ищите в ролике.
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