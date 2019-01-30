Опасны ли дрожжи на самом деле

За последние годы возникло много разговоров о вреде дрожжей при изготовлении хлеба. Так насколько опасны хлебопекарные дрожжи и кому выгодно избавиться от них.

В 1861 году была опубликована знаменитая кулинарная книга Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам», в которой предлагались рецепты дрожжевого теста для пирожков, булок, пасхального кулича. Надо сказать, дрожжи давно вошли в быт — в России промышленное изготовление дрожжей начинается в 1979 года, когда открывается московский дрожжевой завод Г. А. Гивартовского.

А в Советское время для большинства хлеб был основным, самым доступным и дешевым продуктом питания. Хлеб считался также и важным культурным символом, который обозначал народные традиции и достаток.

Как и в Советское время, сейчас тоже находятся противники дрожжевого хлеба, которые утверждают, что дрожжи могут убить человека. По их мнению, дрожжи, попадая в кровяное русло человека, могут вызывать неизлечимые болезни — рак и СПИД. Также противники дрожжевого теста считают, что из-за такого хлеба наш организм обедняется витаминами, микроэлементами и белками. Но кроме страшилок, которые принято рассказывать про дрожжи, еще никто не ссылался на конкретные научные источники, которые бы доказывали вред дрожжей.

Дрожжи — это одноклеточные грибы, за все время человечество имело дело лишь с 4 видами: молочные, пивные, винные и, конечно, хлебопекарные. Молочные — входят в состав кисломолочных продуктов; винные — видны в виде налета на винограде и сливах, они «делают» нам вино; пивные — используются в пивоварении и в качестве ценных пищевых добавок. И только хлебопекарные обвиняются во вреде человеческому организму.

Стоит объяснить, что эти одноклеточные грибы состоят из воды и сухого вещества белка, азота и жиров. Находясь в тесте без кислорода грибы нацелены на выживание и выделяют большое количество алкоголя и углекислого газа, обеспечивая пористость хлеба. Также эксперты утверждают, что при температуре выше 80 градусов дрожжевые грибы погибают.

Кроме этого, человеческий организм соприкасается с дрожжевыми бактериями с момента рождения, которые содержатся на фруктах и другой растительной пищей.

Предполагается, что о вреде дрожжей говорят производители различных продуктов для правильного питания, предлагая людям замену якобы опасному дрожжевому тесту — полезные батончики и баночки.