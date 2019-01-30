Фактыо гречневой каше, о которых вы, возможно, не знали

Некоторые ученые до сих пор считают, что на Русь гречка пришла от греков, из Константинополя, однако это не так — ведь сами греки гречку не едят, она отсутствует в их рационе.

Есть еще одна теория, объясняющая название крупы — возможно, сначала на Руси гречку начали возделывать монахи, пришедшие из Византии, ведь горьковатый вкус гречневой каши вполне соответствует философии аскезы, практикующейся православными монахами.

Третья теория появления гречки на русских просторах связана с монгольским нашествием, возможно, ее могли завезти к нам ордынские купцы, а четвертая гласит, что скорее всего, культура проникла на Русь через Булгарию, где существовали большие рынки, куда приезжали торговать многочисленные купцы из Азии и с Востока.

Скорее всего, отсюда возникло и второе название гречки — татарка, татарское растение. С этой теорией согласуется мнение вице президента Российского мукомольного союза предприятий В. Мальцева, который указывал в публикациях, что уже в начале нашей эры гречка возделывалась на территориях Южной Сибири, в Горной Шории, а затем проникла за Урал — об этом свидетельствуют и археологические находки.

Истинно русский продукт

Кроме России ни в одной европейской стране азиатская гречка не прижилась. Европейцы считают, что гречневая каша горькая и имеет специфический привкус, по всей Европе и в США ее выращивают лишь как кормовую культуру, при этом не отрицая ее полезных свойств — гречка является лучшим продуктом для ЗОЖ.

Однако стоит вспомнить, что еще недавно скот кормили и отрубями, полезность которых выяснили лишь недавно, и теперь любой продукт с добавлением отрубей считается диетическим и стоит дороже.

Медицина

В народной медицине измельченные листья гречки и примочки из муки применялись для заживления ран и фурункулов, при кожных заболеваниях (диатезах), соком растения промывали глаза, измельченную в пыль муку применяли как присыпку, а разогретой гречневой крупой, ссыпанной в холстяной мешочек, лечили суставы и поясницу.

Современная медицина считает гречку диетическим, низкокалорийным продуктом, который содержит большое количество антиоксидантов (веществ, задерживающих старение) и клетчатки, в ней присутствуют витамины А, РР, Е и витамины группы B, микроэлеметны кальций, магний, фосфор, калий и натрий, цинк, йод, медь, фтор, марганец, хром, кобальт, молибден, кремний, а так же фитоэстрогены и аминокислоты.

Зеленая (необжаренная) гречка понижает уровень сахара в крови, снижает давление и нормализует липидный обмен. Гречка понижает уровень «плохого» холестерина, снижает риск образования тромбов, убыстряет метаболизм, служит антидепрессантом и способствует борьбе с раковыми клетками за счет содержания в ней флавоноидов.

Зеленые пророщенные зерна гречки употребляют для похудения и очищения организма.

Одним из самых полезных продуктов считают гречишный мед, который используют для профилактики и лечения анемии, при атеросклерозе, болезнях сердца, ЖКТ и кожных заболеваниях.

Экономическое оружие

В современном мире гречку, как продукт для людей выращивают всего несколько стран — это Китай, Япония, Казахстан, Россия и Украина. Однако русскую гречку можно купить и в Европе: она продается в специализированных русских магазинах. Переехавшие в Европу жители России отмечают, что использовать в еду европейскую гречку невозможно — она сильно отличается от российской, быстро разваривается, превращаясь в неприятное желе.

В России гречку выращивают в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане, в Краснодарском крае, Рязанской и Тульской, Оренбургской, Курской и Брянской областях, в Забайкалье, в Приамурье и в Приморском крае. В 2017 году гречихой были засеяны 1 688 700 гектаров полей, экспорт гречихи вырос на 82,7%, а экспорт российской крупы увеличился на 60,4% по сравнению с предыдущим годом.

На складах Росрезерва

Известно, что список продуктов, которые находятся на складах Росрезерва и их количество засекречены, но нет сомнения в том, что среди них есть сотни тонн гречки — ведь именно о «раскупоривании» этих запасов заговорили в 2014 году, когда в стране произошел скачок цен на гречневую крупу.

Напомним, что Росрезерв как раз предназначен для обеспечения нужд армии во время боевых действий, оказания гуманитарной помощи и ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, в том числе, для регулирования цен во время экономических кризисов.

Щи да каша — пища наша!

У гречки есть свойство, которое вполне устраивает военных: она очень медленно окисляется и поэтому может долго храниться на армейских складах (до 2-х лет), может использоваться в дальних походах (на кораблях и подлодках ВМФ) и подходит в качестве неприкосновенного запаса на случай войны. Другие крупы и хлопья не обладают такой устойчивостью и быстро портятся.

Специалисты лаборатории НИИ проблем хранения Росрезерва (НИИПХ) хранят гречневую крупу на складах Росрезерва при температуре от 0 до –10 градусов. Если температуру опустить ниже, гречка не прогоркнет, но потеряет свойства — в крупе начнется процесс разрушения растительного белка (денатурация), что сделает её невкусной.

В итоге

Гречка незаменима в русской кухне — из неё варят каши, супы, делают постные котлеты; гречневую муку добавляют в оладьи, блины и хлеб. Эта дешевая крупа незаменима в экономически трудные годы и на протяжении всей истории спасла от голода многие русские семьи.

Она действительно стала незаменимым продуктом солдатского рациона на протяжении веков, а знаменитая со времен войны гречневая каша с мясом до сих пор никуда не делась из солдатского рациона, входит в сухой паёк ИРП-4 с составом из тушеной говядины, гречки, говяжьего жира и специй.

Между прочим, в азиатских странах гречку тоже любят: в Японии и в Корее из неё делают лапшу соба, а в Китае гречку даже пьют — из зеленых зерен там заваривают чай, который лечит артериальную гипертензию.