Роскачество рассказало, как выбрать качественный кефир

Роскачество проведет обновленное исследование кефира, в рамках которого планируется проверить ряд региональных марок этого продукта; организация также подготовила рекомендации, на что нужно обратить внимание при выборе кефира, говорится в сообщении Роскачества.

"В скором времени Роскачество представит обновленное исследование кефира. В рейтинг кефира этого года будут дополнительно включены наиболее популярные региональные торговые марки из 10 регионов страны. В результате обновления потребителям будет доступен рейтинг из полусотни федеральных и региональных брендов",

— говорится в релизе.

Исследования будут проведены в отношении кефира из Вологодской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Башкирии, Чувашии и Санкт-Петербурга.

"Эксперты проверят напиток по 35 показателям качества и безопасности, среди них: соответствие заявленной жирности, фальсификация растительными жирами, недолив, качество сырья и другие",

— указывает Роскачество.

Важным направлением испытаний станет изучение полезных свойств кефира: так, эксперты оценят содержание полезных молочнокислых бактерий в каждом продукте. Кроме того, эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как не ошибиться при выборке кефира.

"Первым делом стоит прочитать этикетку и состав. Натуральный кефир должен состоять только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий",

— указывает организация.

Срок годности натурального кефира, продолжает Роскачество, в среднем достигает 10-14 дней.

"Срок годности продукта также зависит от упаковки, кефир в стеклянных бутылках может храниться 36 часов, а в полимерной таре — 72 часа. Если на упаковке указано, что его срок годности равен месяцу и более, то наверняка он изготовлен с использованием искусственных эмульгаторов, растительных жиров",

— добавляется в релизе.

Цвет кефира должен быть белым, без оттенков.

"Однако исследования Роскачества показали, что желтоватый оттенок необязательно является признаком негодности. Это может зависеть от жирности продукта и качества сырья",

— замечает организация. Упаковку кефира следует беречь от воздействия солнечного света и хранить на верхней полке холодильника при температуре 2-6 градусов по Цельсию.