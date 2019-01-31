Из чего делают правильные макароны

Настоящие макароны делаются только из двух ингредиентов: муки из пшеницы твёрдых сортов и воды. При выборе макарон в магазине нужно обращать внимание на содержание белка в 100 г продукта. Если на упаковке указано, что в 100 г содержится более 13 г белка, значит макароны действительно произведены из пшеницы твёрдых сортов, если показатель меньше 12, то добавлены мягкие сорта. Как ещё определить, что в макароны добавлена обычная хлебопекарная мука? Почему её присутствие вредно? Правда ли, что вилку придумали только для того, чтобы есть макароны было удобно? На эти и другие вопросы ответит видео.