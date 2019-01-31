Бренд пивных ресторанов «Ёрш» перезапустил сайт 

«Ёрш», популярный бренд пивных ресторанов, объявляет о перезапуске сайта. В новой версии, которая реализована в рамках обновленного позиционирования бренда, полностью обновлены дизайн и навигация.
Обновленный сайт new.ersh.su удобнее и функциональнее прежней версии: полностью обновлена система навигации, вся основная информация вынесена на главную страницу. Уже сейчас конверсия возросла на 25% по сравнению с предыдущей версией. Красно-бежевые тона и оформление, напоминающее о советской эстетике, сменились на актуальный дизайн в бело-голубых оттенках. В том же стиле и цветах выполнен дизайн нового ресторана на Липецкой, д. 2/8, формы официантов, вывесок и печатных материалов.
Все категории блюд вынесены на главную страницу: любой раздел открывается одним кликом, и можно сразу же начать оформление заказа с доставкой. Также на главной странице — активная лента Instagram с последними новостями и фотоотчетами об акциях и мероприятиях в «Ерше» и список ресторанов с адресами и картой. Кликнув на любой из них, можно увидеть точное расположение и фото интерьера.
Значительно быстрее и проще стало оформление доставки. В пределах МКАД и многих городов ближайшего Подмосковья заказ доставляется в течение 90 минут, а в некоторых зонах время ожидания доставки не превышает одного часа.
Доля онлайн-заказов составляет 80% от общей выручки «Ерша», и в компании уверены, что с обновленным сайтом она станет еще выше. Сайт адаптирован под все устройства. Большинство пользователей (73,6%) заходят на сайт со смартфонов; 21,8% — с компьютеров, и 4,6% — с планшетов.
В тройке лидеров среди заказов доставки — американский бургер, борщ и бефстроганов. Также популярностью пользуются свиные ребра в фирменном соусе «Джек Дэниелс», большие сеты на компанию «Гриль сет» (набор шашлыков) и «Экстра сет» (в составе — томленые ребра, разнообразные колбаски, шашлыки и несколько видов гарнира), свиная рулька, креветки по-баварски, котлета по-киевски и ассорти колбасок.
Новая версия сайта создана силами компании, без привлечения сторонних подрядчиков, и будет интегрирована в программу лояльности ресторанов «Ёрш», которая ожидает запуска в ближайшее время.
«Нас ценят за то, что у нас уютно и вкусно, но также за то, что мы отвечаем ожиданиям наших гостей, — говорит Татьяна Рахманова, генеральный директор компании мастер-франчайзи брендов «Тануки» и «Ёрш» в России. — Обновление сайта — часть большой «перезагрузки» «Ерша», которая касается интерьеров, меню, дизайна и, конечно же, технологий. Новая версия сайта не просто модно и актуально выглядит: она удобна и дружественна к пользователю. В ближайшее время мы планируем развивать и совершенствовать сайт, сделаем его еще функциональнее, полностью в рамках нашей концепции: «Ёрш» — это место, где всегда приятно и комфортно, идет ли речь о визите в ресторан или о том, чтобы заказать доставку любимых еды и напитков».